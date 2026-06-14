دموع أدفوكات تفطر القلوب في كأس العالم «فيديو»



لم يتمالك المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات دموعه قبيل انطلاق أول مباراة في تاريخ منتخب كوراساو بكأس العالم، في مشهد مؤثر سبق مواجهة ألمانيا ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.



وظهر أدفوكات «78 عاماً» وهو يمسح دموعه خلال مراسم ما قبل المباراة، بينما كانت الدولة الكاريبية الصغيرة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 155 ألف نسمة، تستعد لخوض أول ظهور لها على الإطلاق في النهائيات العالمية.



وبقيادة أدفوكات، أصبح منتخب كوراساو أحد أبرز قصص البطولة المقامة في أميركا الشمالية، فيما دخل المدرب الهولندي التاريخ بصفته أكبر مدير فني يقود منتخباً في نهائيات كأس العالم.

وقال أدفوكات عشية المباراة: «نحن دولة صغيرة مقارنة بألمانيا، لكننا سنجعل المهمة صعبة عليهم وسنكون منافساً عنيداً. ليس لدينا ما نخسره، والتوقعات من خارج المجموعة ليست مرتفعة، لكننا نؤمن بقدرتنا على مفاجأة الجميع». وأضاف: «مجرد التواجد هنا يمثل إنجازاً كبيراً للاعبين وللبلاد، لكن علينا أيضاً أن نُظهر للجميع ما نحن قادرون على تقديمه».



وتعد هذه المشاركة الثالثة لأدفوكات في كأس العالم كمدرب، بعدما قاد منتخب هولندا في نسخة عام 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، ثم أشرف على منتخب كوريا الجنوبية في مونديال ألمانيا عام 2006.



وأصبحت كوراساو دولة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن المملكة الهولندية عام 2010، عقب حل جزر الأنتيل الهولندية، قبل أن تحقق إنجازها التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وتزداد رمزية هذه اللحظة بالنسبة لأدفوكات بعدما كان مهدداً بالغياب عن البطولة. فقد أعلن استقالته من منصبه في فبراير الماضي بسبب ظروف صحية تخص ابنته، قبل أن يعود إلى قيادة المنتخب في 11 مايو عقب تحسن حالتها الصحية.



وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصاءات إلى أن أدفوكات بات أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم، لافتة إلى أن الفارق العمري بينه وبين مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان، البالغ 38 عاماً و326 يوماً، يصل إلى 39 عاماً و299 يوماً، وهو أكبر فارق عمري بين مدربين يتواجهان في تاريخ البطولة.



