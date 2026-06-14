كومينينسيا يخلّد اسمه في سجل المونديال بأول هدف لكوراساو



دوّن ليفانو كومينينسيا اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم في كوراساو بعدما سجل أول هدف لبلاده في نهائيات كأس العالم، محرزا هدف التعادل 1-1 في شباك ألمانيا خلال مباراة المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2026، رغم اهتزاز شباك كوراساو بأهداف ألمانيا اخرى بعد التعادل إلا أن هدف كومينينسيا سيخلده التاريخ.



وجاء الهدف التاريخي لكومينينسيا البالغ من العمر 22 عاماً ليمنح منتخب كوراساو لحظة استثنائية في أول مشاركة له على الإطلاق في العرس الكروي العالمي، وليصبح كومينينسيا أول لاعب يسجل باسم الدولة الكاريبية في نهائيات كأس العالم.



ويلعب كومينينسيا حالياً في صفوف نادي زيوريخ السويسري، بعدما شق طريقه عبر أكاديمية بي إس في آيندهوفن الهولندي، قبل انتقاله إلى يوفنتوس نكست جين الإيطالي ثم إلى الدوري السويسري. وسبق أن اختارته صحيفة «ذي غارديان» ضمن أبرز المواهب الكروية العالمية من مواليد عام 2004.



ورغم تمثيله منتخبات هولندا للفئات العمرية، قرر اللاعب الدولي تمثيل كوراساو على مستوى المنتخب الأول ابتداءً من عام 2024. ومع هدفه في مرمى ألمانيا، بات كومينينسيا رمزاً لإنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الكوراساوية، في لحظة ستبقى راسخة في ذاكرة جماهير الجزيرة الصغيرة لسنوات طويلة.