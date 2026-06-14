«فيديو» يكشف جانباً مختلفاً من شخصية اللاعب الذي يبحث عنه العالم



أظهر أيوب بوعدي، لاعب المنتخب المغربي، موهبة لافتة لم تقتصر على أرضية الملعب فقط الذي خطف فيه الأضواء خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، فجر اليوم، ضمن كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وقدم عبرها نفسه للعالم بأداء قوي ومميز.



وظل بوعدي، الذي لم يتجاوز 18 عاماً، حديث الجماهير ووسائل الإعلام واهتمام الأندية، وأصبح من أكثر الأسماء بحثاً خلال الساعات التي تلت المواجهة على مستوى العالم، في ظل الفضول الكبير حول هويته ومستواه الفني الذي ظهر به أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، رغم صغر سنه وقلة خبرته.



وكشف التفاعل الواسع مع اللاعب الشاب الذي ينشط مع نادي ليل الفرنسي، أنه يتمتع بشخصية مرحة وقيادية في الوقت ذاته، ويملك شجاعة لافتة تمنحه القدرة على فرض حضوره داخل وخارج الملعب، وظهر ذلك بشكل واضح في مقطع فيديو من داخل معسكر المنتخب المغربي قبل المباراة بأيام يخاطب زملائه ويغني بمرح وسط تفاعل كبير.



ولم يجد حينها الفيديو أدنى اهتمام قبل أن يتحول لاحقاً إلى مادة تداول واسعة بعد تألقه اللافت أمام البرازيل، لينتقل من لاعب مغمور إلى مشهور عالمياً في 90 دقيقة فقط، ما جعل جماهير الكرة تبحث عن أدق التفاصيل حول حياته ومسيرته.



