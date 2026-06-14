أغيري يجهّز 3 تغييرات في تشكيلة المكسيك قبل مواجهة كوريا الجنوبية



يستعد المنتخب المكسيكي لمواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية فجر الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026، في مباراة يدخلها الطرفان بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية، ما يجعلها مرشحة لحسم صدارة المجموعة مبكراً.



وبحسب تقارير فنية، يدرس المدرب خافيير أغيري إجراء ما يصل إلى ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة جنوب أفريقيا، في محاولة لتعزيز التوازن الفني ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في اللقاء الأول.



ويتمثل التغيير الأول المتوقع في الدفع باللاعب إيدسون ألفاريز بدلاً من سيزار مونتيس، الذي تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة السابقة، ما يفرض إعادة ترتيب الخط الخلفي.

والتغيير الثاني قد يشهد دخول جورج سانشيز في مركز الظهير الأيمن بدلاً من رييس، في خطوة تهدف إلى منح الفريق قوة دفاعية أكبر على الأطراف، مع تحسين القدرة على بناء الهجمات من الخلف.



أما التغيير الثالث، فيتعلق بخط الوسط أو الخط الأمامي، حيث تشير المعطيات إلى إمكانية إشراك جيلبرتو مورا بدلاً من برايان غوتيريز، لإضافة حلول هجومية مختلفة أمام الدفاع الكوري المنظم.



وتحمل المواجهة أهمية كبيرة، ليس فقط لحسم النقاط الثلاث، بل أيضاً لتحديد ملامح المتأهلين إلى دور الـ32، خاصة مع تقارب مستوى منتخبات المجموعة.

وعلى صعيد المواجهات التاريخية، سبق أن التقى المنتخبان في كأس العالم مرتين، حيث فازت المكسيك في نسختي 1998 و2018 بنتيجتي 3-1 و2-1 على التوالي، ما يمنحها أفضلية معنوية قبل لقاء الجمعة، رغم أن الإحصائيات الإجمالية تميل بشكل طفيف لصالح كوريا الجنوبية في عدد الانتصارات عبر جميع المواجهات.