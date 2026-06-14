تعادل البرازيل الافتتاحي يعيد ذكريات مونديال 2018 إلى الحياة



افتتح المنتخب البرازيلي مشاركته في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي 1-1 أمام المغرب، في مباراة شهدت تألق فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدف التعادل، بعد أن كان إسماعيل صيباري قد منح التقدم لـ«أسود الأطلس» في الدقيقة 21، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً أسكتلندا وهايتي.



ورغم أن البرازيل تصنف دائماً بين أبرز المرشحين لحصد اللقب العالمي فإن انطلاقتها في هذه النسخة أعادت إلى الأذهان سيناريوهات سابقة لم تكن مثالية في بداية المشوار، إذ لم يكن هذا التعثر أمراً استثنائياً في تاريخها الحديث.



وآخر مرة بدأت فيها البرازيل كأس العالم دون فوز كانت في نسخة 2018 بروسيا، عندما تعادلت في الجولة الافتتاحية أمام سويسرا بنتيجة 1-1، في مباراة أقيمت على ملعب روستوف أرينا يوم 17 يونيو 2018، وحينها تقدم فيليب كوتينيو للبرازيل في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ستيفن زوبر التعادل لسويسرا في الدقيقة 50.



ورغم هذا التعادل واصلت البرازيل مشوارها في البطولة بانتصارين على كوستاريكا وصربيا بنتيجة واحدة بهدفين نظيفين، قبل أن تتجاوز المكسيك في دور الـ16، ثم توقفت رحلتها في ربع النهائي أمام بلجيكا بعد خسارة مثيرة بنتيجة 1-2.



ويواصل عدد من عناصر ذلك الجيل حضورهم مع المنتخب حتى اليوم، من بينهم أليسون بيكر، ماركينيوس، دانيلو، كاسيميرو ونيمار، ما يعكس استمرار امتداد الخبرة داخل صفوف «السيليساو» عبر أكثر من نسخة مونديالية.



وتستعد البرازيل لمواجهة هايتي في الجولة المقبلة، على أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام أسكتلندا، في اختبارين قد يحسمان ملامح التأهل في المجموعة الثالثة.