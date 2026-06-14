18 ألف دولار قيمة المسروقات من معسكر إنجلترا



كشفت القيمة المالية للمعدات التي سرقت من بعثة المنتخب الإنجليزي خلال انتقالها إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، قبل خوض مباراتها الافتتاحية أمام كرواتيا في كأس العالم 2026، في حادثة أثارت اهتماماً واسعاً داخل أروقة البطولة.



وكانت تقارير صحفية قد أفادت بتعرض معدات خاصة بمنتخب إنجلترا للسرقة أثناء نقلها إلى مقر إقامة الفريق في ولاية ميسوري، وشملت بعض المتعلقات المرتبطة باللاعبين، إلى جانب معدات تحليل فني وأدوات يستخدمها الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل.



ووفقاً لتقارير من مدينة كانساس سيتي، وجه المدعون العامون في مقاطعة جاكسون بولاية ميسوري اتهامات إلى شخصين على خلفية الواقعة، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمعدات المسروقة بنحو 18 ألف دولار.



وتضمنت المسروقات معدات تحليلية وألواحاً يستخدمها الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، إضافة إلى متعلقات تخص بعض اللاعبين، من بينهم هاري كين وجود بيلينجهام، ما أثار في البداية مخاوف بشأن احتمال تسرب معلومات فنية أو تكتيكية تخص الفريق.



وأكدت المدعية العامة لمقاطعة جاكسون، ميليسا جونسون، أن السلطات تحركت بسرعة لمعالجة القضية، مشيدة بجهود الشرطة والنيابة في التحقيق وتوجيه الاتهامات بشكل فوري.



وقالت: «نشكر شرطة مدينة كانساس سيتي وفريق الادعاء على العمل السريع في التحقيق بهذا الحادث، ونحن ملتزمون بمحاسبة المتورطين، وتم بالفعل استعادة جزء كبير من المعدات المسروقة».



وفي تطور مطمئن لمعسكر «الأسود الثلاثة»، أشارت تقارير إلى أن غالبية المعدات المفقودة أعيدت، ولم تتضمن المسروقات أي مواد ذات أهمية حاسمة تتعلق بخطط المباريات أو الأحذية الخاصة باللاعبين الأساسيين.



وبعد تجاوز هذه الأزمة غير المعتادة، يدخل المنتخب الإنجليزي مباراته المرتقبة أمام كرواتيا في المجموعة الثانية عشرة بأجواء أكثر هدوءاً، بعدما طويت واحدة من أغرب الحوادث التي شهدتها النسخة الحالية من كأس العالم.