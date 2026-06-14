آسيا تفرض هيبتها مبكراً أمام أوروبا في مونديال 2026



أكدت منتخبات آسيا تطورها اللافت وقدرتها على مقارعة كبار المنافسين، بعدما فرضت حضورها بقوة أمام المنتخبات الأوروبية في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2026، الأمر الذي أثار اهتمام المتابعين بشأن حجم التقدم الذي وصلت إليه كرة القدم الآسيوية في السنوات الأخيرة.



وشهدت الجولة الافتتاحية نجاح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق فوز مهم على منتخب التشيك بنتيجة 2-1، على استاد غوادالاخارا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



كما استهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة بصورة مثالية، بعدما تغلب على منتخب تركيا بهدفين دون رد على استاد بي سي بلايس في فانكوفر، ضمن المجموعة الرابعة.



ومن جانبه، حصد منتخب قطر نقطة ثمينة في ظهوره الأول، إثر تعادله مع منتخب سويسرا بنتيجة 1-1، على استاد منطقة خليج سان فرانسيسكو في سانتا كلارا، ضمن المجموعة الثانية.



وتتجه أنظار الجماهير الآسيوية الآن إلى الظهور الأول لبقية ممثلي القارة في المونديال، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب هولندا عند الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، ضمن المجموعة السادسة.



كما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأوروغوياني ضمن المجموعة الثامنة، فيما يلتقي منتخب إيران مع منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، وذلك في الثانية والخامسة فجر الثلاثاء على التوالي.



ويختتم ظهور المنتخبات الآسيوية في الجولة الأولى يوم الأربعاء، عندما يواجه منتخب العراق نظيره النرويجي عند الثانية فجراً ضمن المجموعة التاسعة، بينما يلتقي منتخب الأردن مع منتخب النمسا في الثامنة صباحاً ضمن منافسات المجموعة العاشرة.



وتأمل منتخبات القارة في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققتها كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، وتعزيز الحضور الآسيوي في النسخة الحالية من كأس العالم، بما يعكس التطور المتسارع لكرة القدم في القارة.