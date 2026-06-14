5 مشاهد مهمة في ليلة إنهاء اسكتلندا لانتظار 36 عاماً دون فوز



استهل المنتخب الاسكتلندي مشواره في كأس العالم بانتصار صعب ومهم على هايتي بهدف دون مقابل، ليضع نفسه في صدارة المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، ويكسر انتظاراً امتد لما يقرب من 36 عاماً لتحقيق فوز أول في المونديال.



ومنحت خمسة مشاهد هذا الفوز لاسكتلندا أهمية كبيرة، خصوصاً بعدما تصدرت المجموعة الثالثة مؤقتاً، قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب بالجولة الثانية، وبعد أن حقق «جيش الترتان» انطلاقة مثالية في سعيه نحو أول تأهل من دور المجموعات في تاريخه.



ويتمثل المشهد الأول، في جون ماكجين، والذي بات رجل الحسم، بعدما سجل هدف منتخب اسكتلندا والمباراة الوحيد، بتسديدة لكرة مرتدة من تسديدة تشي آدامز، وتصدٍ من حارس هايتي، وكان ماكجين في المكان المناسب ليكمل الكرة، ويمنح اسكتلندا هدف الفوز.



وتحقق المشهد الثاني، بالبداية التاريخية لمنتخب اسكتلندا بعد انتظار طويل، حيث حقق الفريق فوزه الأول في كأس العالم منذ نحو 36 عاماً، ليمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره، أما المشهد الثالث، فرغم الفوز، إلا أن اسكتلندا واجهت ضغطاً قوياً من هايتي، خصوصاً في الشوط الثاني، حيث كادت الأخيرة أن تدرك التعادل في أكثر من مناسبة.



في حين، تشكل المشهد الرابع بقوة خط الوسط الاسكتلندي، بعدما شكل ماكجين وماكتوميناي، ثنائياً مؤثراً في وسط الملعب، سواء على مستوى التسجيل أم الحد من خطورة المنافس، وهو ما منح الفريق توازناً مهماً، وكان المشهد الخامس والأخير، اجتياز اختبار قوي قبل إكمال الطريق الأصعب، إذ يدرك المنتخب الاسكتلندي أن المواجهتين المقبلتين أمام المغرب والبرازيل ستكونان أكثر صعوبة، ما يتطلب رفع المستوى للحفاظ على حظوظ التأهل.