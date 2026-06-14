الأسترالي إرانكوندا يكشف عن مصدر إلهامه بعد هدفه الرائع في مرمى تركيا



قال نيستوري إرانكوندا، صاحب الهدف الأول لأستراليا وأفضل لاعب في المباراة أمام تركيا، عقب الفوز الذي حققه المنتخب بهدفين نظيفين في بداية مشواره في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك: «إنها لحظة مثيرة للغاية، حققنا الفوز الآن، لقد عملنا بجد كبير وقاتلنا حتى النهاية، أشعر بشعور رائع».



وأضاف: «يجب أن أشكر الجهاز الفني، كما يجب أن أشكر الأمة بأكملها. الجميع منحني الثقة والإيمان بقدرتي على تقديم أداء جيد، وشعرت اليوم بعد تسجيل هذا الهدف بأن ذلك أمر مذهل».



وأكد: «تيم كاهيل هو مصدر إلهامي الأكبر في كرة القدم، إلى جانب ليونيل ميسي. تيم كاهيل، في رأيي، أعظم لاعب في تاريخ أستراليا، وكنت أفكر أنه إذا سجلت هدفاً فسأحتفل بالطريقة نفسها التي كان يحتفل بها، وقد تمكنت بالفعل من القيام بذلك».



من ناحيته، أعرب توني بوبوفيتش، المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن شعوره بالفخر لكونه مديراً فنياً للمنتخب.



وقال بوبوفيتش: «نعم، كان الهدف الأول لأستراليا مميزاً للغاية. عندما ترى اللاعبين الشباب يتعاونون لتسجيل هدف، فلا يمكن التقليل من تأثير ذلك على ثقتهم بأنفسهم وإيمانهم بقدراتهم».



وأضاف: «من الناحية العاطفية، ستستنزف هذه المباراة الكثير من طاقة اللاعبين، لذلك علينا العودة والتعافي بشكل جيد والتركيز على مواجهة الولايات المتحدة».



وأكد: «أشعر بالفخر لوجودي هنا كمدرب للمنتخب، ولخوض هذه التجربة، ولرسم الابتسامة على وجوه الجماهير التي سافرت لمسافات طويلة من أجل دعمنا. كما أنني سعيد من أجل هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الشباب».