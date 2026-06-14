تحليل| دهاء أستراليا في «الكر والفر» يسقط تركيا تكتيكياً

نجح المنتخب الأسترالي في فرض بصمته التكتيكية على مواجهة قوية أمام المنتخب التركي، بعدما اعتمد على أسلوب «الكر والفر» بذكاء واضح، ليخرج بانتصار ثمين بهدفين دون مقابل في مباراة اتسمت بالسرعة والندية، واعتُبرت واحدة من أبرز المواجهات التكتيكية في كأس العالم 2026 حتى الآن.

ودخل المنتخب الأسترالي اللقاء بخطة واضحة تقوم على منح المنافس التركي مساحة أكبر للاستحواذ، مقابل انضباط دفاعي عالٍ داخل وخارج منطقة الجزاء، مع إغلاق محكم لخطوط التمرير نحو مفاتيح اللعب، وهو ما أجبر الأتراك على تدوير الكرة دون حلول حقيقية، واللجوء إلى التسديد من مسافات بعيدة دون خطورة تُذكر.

وفي المقابل، ظهر المنتخب التركي بأفضلية نسبية على مستوى امتلاك الكرة وبناء اللعب عبر العمق والأطراف، إلا أنه اصطدم بكتلة دفاعية أسترالية متراصة قلّصت المساحات بين الخطوط، وأفقدته القدرة على صناعة فرص واضحة داخل منطقة الجزاء، في ظل غياب الفاعلية في الثلث الأخير.

وعلى الجانب الهجومي، برزت خطورة أستراليا بشكل واضح في التحولات السريعة بعد استعادة الكرة، حيث استثمرت المساحات خلف الدفاع التركي بفاعلية كبيرة، ونفذت هجمات مرتدة منظمة وسريعة شكلت تهديداً مستمراً على المرمى، قبل أن تترجم أفضليتها بهدفين عبر إيرانوندا وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75.

وبشكل عام، حسمت التفاصيل التكتيكية الدقيقة نتيجة اللقاء، وعلى رأسها إدارة المساحات والالتزام الدفاعي والانضباط في التحولات لصالح المنتخب الأسترالي، الذي تفوق في تنفيذ خطته بواقعية عالية، رغم أفضلية تركية في الاستحواذ والضغط الهجومي، والذي افتقد للنجاعة والاختراق أمام تنظيم دفاعي أسترالي مثالي وبالغ الصلابة.