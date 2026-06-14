المنتخب الأسترالي يزاحم أمريكا على صدارة المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026

تقدم منتخب أستراليا خطوة جيدة للغاية نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق المنتخب الأسترالي انتصاراً ثميناً 2 - 0 على منتخب تركيا، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

كان المنتخب التركي الأكثر استحواذاً على الكرة على مدار شوطي المباراة، لكن محاولاته تحطمت أمام الجدار الدفاعي لأستراليا، التي اعتمدت على سلاح الهجمات المرتدة لتحقيق انتصارها الثمين.

وافتتح نيستوري إرانكوندا التسجيل في الدقيقة 27 لأستراليا، التي تشارك للمرة السابعة في تاريخها بكأس العالم والسادسة على التوالي، فيما تكفل كونور ميتكالف بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة، حصل منتخب أستراليا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمونديال، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، بعدما حقق انتصاراً كبيراً 4 - 1 على منتخب باراغواي، في الجولة نفسها.

في المقابل، بقي منتخب تركيا، الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1954 و2002، بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

وتلعب أستراليا مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين تركيا وباراغواي.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.