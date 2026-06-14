مونديال 2026 .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يوم جديد من المتعة الكروية ينتظر جماهير كرة القدم حول العالم في كأس العالم 2026، حيث تتواصل المنافسات وسط أجواء مشتعلة وحماس متصاعد مع كل صافرة بداية.

وتدخل المنتخبات مباريات اليوم بشعار "لا مجال لإهدار النقاط"، في ظل احتدام الصراع مبكراً على صدارة المجموعات وحجز مقاعد العبور إلى الدور التالي.

وبين طموحات الكبار ورغبة الطامحين في صناعة المفاجآت، تعد مواجهات اليوم بجرعة جديدة من الإثارة والتشويق في أكبر نسخة من المونديال عبر التاريخ.

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

ألمانيا X كوراساو – الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات على قناة beIN Sports Max 1.

هولندا X اليابان – الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات على قناة beIN Sports Max 2.

كوت ديفوار X الإكوادور – الساعة 3 صباحا بتوقيت الإمارات على قناة beIN Sports Max 1.

السويد X تونس – الساعة 6 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات على قناة beIN Sports Max 2.