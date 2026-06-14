إنذار أمني بسبب «طباخ» المنتخب الإنجليزي



تتواصل أجواء التوتر خارج المستطيل الأخضر داخل معسكر المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، بعدما شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، شملت قيوداً أمنية مشددة وإجراءات تنظيمية طالت حتى الطاقم الفني، في وقت يواصل فيه الفريق استعداداته للمباريات.



وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لصحيفة "ديلي ميل"، أجبر طباخ المنتخب على تسليم سكاكين الطبخ الخاصة به بعد أن تسبب في تفعيل إنذار أمني داخل إحدى محطات القطارات، أثناء محاولته السفر من ويست بالم بيتش إلى أورلاندو قبل مباراة ودية سابقة أمام كوستاريكا، وهو ما دفع السلطات إلى منعه من اصطحاب أدواته الحادة أثناء الرحلة، والسماح له بالسفر بدونها وفق إجراءات السلامة المعتمدة لدى مشغلي السكك الحديدية.



وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من حادثة أخرى تمثلت في تعرض شاحنة معدات المنتخب لعملية سرقة طالت أحذية وكرات وأدوات تدريب أثناء نقلها من فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي، ما زاد من حجم الضغوط التنظيمية المحيطة بالمعسكر الإنجليزي قبل الاستحقاق العالمي.



وعقب وصول البعثة إلى مدينة كانساس سيتي، رافقت الشرطة المنتخب الإنجليزي في موكب أمني مشدد إلى مقر إقامته، وسط إجراءات احترازية موسعة شملت تأمين الفندق بالكامل، وتقييد الوصول إلى بعض المرافق، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الحماية حول الفريق.



ورغم هذه الاضطرابات، حاول الجهاز الفني واللاعبون الحفاظ على أجواء إيجابية داخل المعسكر، حيث حظي الفريق باستقبال جماهيري لافت لدى وصوله، مع حضور عدد من المشجعين المحليين وتجمعات محدودة أمام مقر الإقامة، في مشهد عكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمنتخب الإنجليزي خلال مشاركته في البطولة.



وتشير التقارير إلى أن إدارة المنتخب تتابع الموقف عن كثب، مع العمل على احتواء أي تداعيات لوجستية أو أمنية قد تؤثر على تحضيرات الفريق، في وقت تتزايد فيه التحديات خارج الملعب بقدر ما تشتد المنافسة داخله.