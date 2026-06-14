منتخب المغرب يتقدم على البرازيل في الترتيب رغم تعادلهما في المونديال.. تعرف على الأسباب

تصدر منتخب إسكتلندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بهدف دون مقابل على منتخب هايتي، الذي حل رابعاً وأخيراً دون نقاط، بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني على حساب منتخب البرازيل الذي جاء ثالثاً، رغم انتهاء مباراتهما بالتعادل 1-1، وهذا التعادل ربما يكون حاسماً على صعيد الترتيب النهائي للمجموعة وبطاقات التأهل في نهاية هذا الدور من بطولة كأس العالم 2026.

ويتقدم المنتخب المغربي في جدول ترتيب المجموعة الثالثة أمام البرازيل، رغم التساوي بنقطة واحدة لكل منهما، وذلك لامتلاك «أسود الأطلس» عدداً أقل من البطاقات الصفراء، حيث لم يتلق أي إنذارات خلال اللقاء، رغم ارتكاب لاعبيه 14 مخالفة، في حين حصل لاعبان من البرازيل، هما روجر إيبانيز وكاسيميرو، على بطاقتين صفراوين في الشوط الأول، ما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى استبدالهما بين الشوطين.

ومع استمرار منافسات المجموعة، تبدو حسابات الصدارة مفتوحة، حيث قد يلعب فارق الأهداف أو البطاقات دوراً حاسماً في تحديد المتأهلين، فيما يلتقي المغرب مع إسكتلندا في الجولة المقبلة، بينما يواجه منتخب البرازيل منتخب هايتي في اليوم نفسه.

ولم يكن هناك فائز بين منتخبي المغرب والبرازيل في القمة المنتظرة للمجموعة الثالثة، حيث افتتح المنتخب المغربي التسجيل عبر المهاجم إسماعيل صيباري في الدقيقة 21 من الشوط الأول ، قبل أن يرد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سريعاً بهدف صاروخي في الدقيقة 32 من الشط نفسه.

وشهد الشوط الثاني تراجعاً واضحاً في الإيقاع مقارنة بالشوط الأول، بعدما كثرت الأخطاء من الطرفين، وتخللت المباراة بعض محاولات إهدار الوقت من جانب المنتخب المغربي، ما ساهم في كسر نسق اللعب وإضعاف الإيقاع الهجومي، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويكتفي المنتخبان بنقطة واحدة لكل منهما في مباراة تُعد الأصعب لهما حتى الآن في المجموعة الثالثة.