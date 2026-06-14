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مونديال 2026

اسكتلندا تستغل تعادل المغرب والبرازيل وتخطف صدارة المجموعة الثالثة

اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي
اسكتلندا وهايتي

سارة عبد الباقي

استغل منتخب اسكتلندا تعادل البرازيل والمغرب في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، لينفرد بالصدارة مبكراً بعد فوزه على هايتي بهدف دون رد، ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ونجح المنتخب الاسكتلندي في حسم المباراة بهدف سجله جون ماكجين في الدقيقة 28، ليمنح بلاده بداية مثالية في مرحلة المجموعات، بعدما حافظ الفريق على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وحاول منتخب هايتي العودة في النتيجة خلال فترات مختلفة من المباراة، وبحث عن تسجيل هدف التعادل، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له أمام التنظيم الدفاعي لاسكتلندا.

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، متقدماً على المغرب والبرازيل اللذين يملك كل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما 1-1 في المواجهة التي جمعتهما قبل مواجهة اسكتلندا وهايتي.

وتراجع منتخب هايتي إلى المركز الرابع والأخير دون نقاط، بعد خسارته الأولى في البطولة، ليصبح مطالباً بالتعويض خلال الجولات المقبلة للحفاظ على فرصه في الصعود.