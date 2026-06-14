البرتغال تبدأ حلم المونديال برسالة وفاء إلى جوتا

بدأ منتخب البرتغال استعداداته لخوض مشواره في كأس العالم 2026 برسالة وفاء إلى لاعبه الراحل ديوغو جوتا، بعدما قرر اللاعبون ارتداء أساور تذكارية تحمل اسمه خلال البطولة، تكريماً للمهاجم الذي توفي مع شقيقه في حادث سيارة بشمال غرب إسبانيا العام الماضي.

وكشف فيتينيا، لاعب وسط المنتخب البرتغالي، أن الأساور جاءت كهدية من رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، موضحاً أنها تحمل أسماء جميع أفراد الفريق إلى جانب اسم جوتا، وتم تصميمها بطريقة تسمح للاعبين بارتدائها داخل الملعب.

وقال فيتينيا: «رئيس الوزراء قدم لنا هذه الأساور عندما ذهبنا لمقابلته، وهي تضم أسماء جميع اللاعبين بالإضافة إلى اسم ديوغو جوتا»، مضيفاً أن اللاعبين حصلوا على حرية اختيار طريقة استخدامها، لكنهم استقبلوا الفكرة بالكثير من التقدير وقرروا ارتداءها.

وفقد المنتخب البرتغالي أحد عناصره البارزة برحيل جوتا، الذي خاض 49 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 14 هدفاً، قبل أن يغيب اسمه عن قائمة البرتغال في البطولة بطريقة مؤثرة على زملائه.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة 11، وسط تطلعات كبيرة للمنافسة على اللقب.

وتحدث فيتينيا، المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، عن فرص منتخب بلاده في البطولة، قائلاً إن البرتغال تملك الجودة والقدرة على الوصول بعيداً، لكنه رفض اعتبارها المرشح الأول للتتويج.

وأضاف لاعب الوسط البرتغالي: «لن أقول إننا المرشحون للفوز، لكن لدينا كفاءة كبيرة، ونعرف أن الطريق الصحيح هو التواضع ولعب كل مباراة بالشكل المطلوب، نملك الموهبة ونحتاج إلى الجوانب الفنية والخططية حتى يكتمل الانسجام».

وتطرق فيتينيا إلى تحديات إقامة كأس العالم في ثلاث دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكداً أن اختلاف درجات الحرارة والظروف بين الدول المستضيفة يمثل صعوبة للجميع وليس للبرتغال فقط.

وشدد لاعب باريس سان جيرمان على أن هذه الظروف لا يمكن أن تكون عذراً، موضحاً أن المشاركة في كأس العالم تتطلب تقديم أقصى ما يمكن من أجل المنتخب.

واختتم فيتينيا حديثه بالإشارة إلى أن الفوز بكأس العالم كان حلماً يرافقه منذ الصغر، خاصة أنه سار على خطى والده فيتور مانويل الذي كان لاعب وسط أيضاً، مؤكداً أنه حقق العديد من الإنجازات لكنه لا يزال يطمح لإضافة اللقب العالمي إلى مسيرته.