أنشيلوتي وفينيسيوس يعترفان: البرازيل بحاجة للتحسن

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع نظيره المغربي، ضمن منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل منتخب المغرب 1-1 مع البرازيل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضاً منتخبي هايتي واسكتلندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32.

وجاء فوز فينيسيوس بالجائزة بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال اللقاء، فبخلاف تسجيله هدف البرازيل الوحيد، كان مصدر خطورة دائم لمنتخب «راقصي السامبا» خلال المواجهة.

وأعرب فينيسيوس عقب المباراة عن أسفه للتعادل في بداية مشوار البرازيل بالمونديال، مؤكداً ضرورة التركيز على تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة.

وقال نجم ريال مدريد الإسباني: «المباراة الافتتاحية تكون دائماً صعبة جداً، لكن علينا أن نتحسن ونواصل التطور، فهذه كأس العالم ولا توجد مباريات سهلة».

وأضاف: «علينا الاحتفاظ بالكرة أكثر، والسيطرة عليها وتحريكها من جانب إلى آخر، لأن الخصم كثيراً ما يلجأ إلى الدفاع ثم الانطلاق في هجمات مرتدة. لقد تلقينا هدفاً من هجمة مرتدة».

وتابع فينيسيوس: «ليس لدينا الكثير لنقوله، بل علينا العمل لأن المباراة المقبلة باتت قريبة»، في إشارة إلى مواجهة هايتي يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أن المواجهة كانت صعبة أمام منتخب قوي، قائلاً: «المباراة كانت صعبة، تنافسية ومليئة بالصراع أمام منتخب جيد».

وأضاف: «في الشوط الأول لم نقدم مستوى جيداً، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني»، مختتماً تصريحاته: «علينا أن نتحسن».

أما لاعب الوسط برونو غيمارايس، فأشار إلى أن المنتخب البرازيلي عانى في الشوط الأول، قائلاً: «تعرضنا لكثير من التحولات الهجومية التي أربكت أسلوب لعبنا. بعد ذلك تمكنا من التعادل وأعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، لكن النتيجة بقيت على حالها».

وأضاف: «علينا الآن الفوز في المباراتين المتبقيتين، لا يزال بإمكاننا تصدر المجموعة. في 2018 تعادلنا أيضاً في المباراة الأولى وأنهينا الدور الأول في الصدارة».

من جانبه، اعتبر المدافع دانيلو أن التعادل كان «عادلاً»، مشيراً إلى أن المنتخب البرازيلي تمكن في الشوط الثاني من حصر المنتخب المغربي في منطقته، لكنه شدد على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية.

ورفض دانيلو الحديث عن تحقيق فوز كبير أمام هايتي في المباراة المقبلة، معتبراً أن ذلك ينم عن «غطرسة»، وقال: «علينا الدخول إلى المباراة بعزم على الفوز مهما كان، ثم نرى ما سيحدث، لكن يجب تحقيق الفوز بسلوك منضبط وبروح تضحية».