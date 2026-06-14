رغم نقطة البرازيل.. عقدتان تلاحقان المغرب في كأس العالم

واصل منتخب المغرب ابتعاده عن طريق الانتصارات في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم، وكذلك أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في البطولة، رغم تعادله 1-1 مع البرازيل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32، ليحصد «أسود الأطلس» أول نقطة في تاريخ مواجهاتهم أمام منتخبات أمريكا الجنوبية بكأس العالم.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين المغرب ومنتخبات أمريكا الجنوبية في المونديال، حيث كانت البداية في نسخة عام 1970 بالمكسيك، عندما تلقى الفريق خسارة قاسية 0-3 أمام بيرو في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت خروجه من الدور الأول.

ولم يختلف الحال في المواجهة الثانية أمام منتخبات أمريكا الجنوبية بالمونديال، بعدما خسر المغرب بالنتيجة ذاتها أمام البرازيل في دور المجموعات بنسخة فرنسا 1998، التي شهدت أيضاً وداعه للمسابقة من الدور الأول.

وفي الوقت نفسه، واصلت عقدة المباريات الافتتاحية مطاردتها للمنتخب المغربي، إذ لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في مباراته الأولى خلال مشاركاته السبع بكأس العالم، بعدما تعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم.

وافتتح المغرب مشواره في كأس العالم 1970 بالمكسيك، في ظهوره الأول بالمونديال، بالخسارة 1-2 أمام ألمانيا الغربية، حيث أحرز حومان جرير هدفه الوحيد، قبل أن يودع المسابقة مبكراً من مرحلة المجموعات.

وفي مشاركته الثانية خلال نسخة 1986 بالمكسيك، بدأ المنتخب المغربي مشواره بالتعادل دون أهداف مع بولندا، قبل أن يشق طريقه نحو التأهل لدور الـ16، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق إنجاز بلوغ الأدوار الإقصائية في المونديال.

وخلال نسخة 1994 بالولايات المتحدة، خسر المغرب مباراته الافتتاحية 0-1 أمام بلجيكا، ليخرج من الدور الأول دون نقاط، بعد خسارة مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات.

وتعادل «أسود الأطلس» 2-2 مع النرويج في بداية مشوارهم بمونديال فرنسا 1998، حيث سجل هدفيه كل من مصطفى حجي وعبدالجليل حدا «كاماتشو»، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه، قبل أن يودع البطولة رغم حصده 4 نقاط في المجموعة.

وبعد غياب 20 عاماً، عاد منتخب المغرب إلى كأس العالم في نسخة روسيا 2018، لكنه خسر مباراته الأولى 0-1 أمام إيران، في بطولة شهدت خروجه من الدور الأول بعدما حصد نقطة واحدة.

ورغم الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، بالتأهل إلى الدور قبل النهائي والحصول على المركز الرابع، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، فإنه لم يتمكن من الفوز في مباراته الأولى بتلك النسخة، عقب تعادله دون أهداف مع كرواتيا، قبل أن يتأهل للأدوار الإقصائية بعدما جمع 7 نقاط في المجموعة.