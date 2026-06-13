قبل مواجهة كرواتيا.. إنجلترا تستعيد معداتها المسروقة في كأس العالم



استعاد منتخب إنجلترا عدداً من معدات التدريب التي تعرضت للسرقة قبل أيام من مواجهة كرواتيا في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، لينهي أزمة مفاجئة واجهت الفريق خلال استعداداته للظهور الأول في البطولة.



وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن المسروقات، التي تضمنت بشكل أساسي أحذية رياضية وبعض أدوات التدريب، عادت إلى بعثة المنتخب الإنجليزي بعد اختفائها من إحدى سيارات الفريق في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.



وكشف التقرير أن الواقعة حدثت أثناء تجهيز الطاقم اللوجستي للاتحاد الإنجليزي مقر إقامة الفريق في مركز «سوب سوكر فيليدج» التدريبي بمدينة كانساس سيتي، بعدما تمت سرقة بعض الأدوات من سيارة لم يكن قد جرى تفريغ محتوياتها بعد. وأعلنت شرطة كانساس سيتي احتجاز شخصين مشتبه بهما على خلفية الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف الملابسات.



وخاض منتخب إنجلترا معسكراً تحضيرياً لمدة 10 أيام في فلوريدا قبل وصوله إلى كانساس سيتي، تخلله الفوز على نيوزيلندا وكوستاريكا دون استقبال أهداف، بجانب مباراة ودية مغلقة أمام ميامي إف سي انتهت بالفوز 6-0.



ويستهل المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا، قبل اللعب أمام غانا على ملعب «جيليت» في فوكسبره يوم 23 يونيو، ثم مواجهة بنما في نيويورك ونيوجيرسي يوم 27 من الشهر ذاته.