الإجهاد الحراري يضرب مشجعي المونديال في افتتاح مهرجان بهيوستن



شهد اليوم الأول من مهرجان مشجعي كأس العالم 2026 في مدينة هيوستن الأمريكية حالات طبية متعددة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الجماهير خلال البطولة.



وتلقى 22 شخصاً العلاج من أعراض مرتبطة بالإجهاد الحراري، فيما نقل أربعة مشجعين إلى المستشفى لتلقي رعاية إضافية، بعد تعرض بعضهم لحالات وصفت بالخطيرة، من بينها حالتا ضربة شمس، وفقاً للمسؤولين المحليين.



وأعربت قاضية مقاطعة هاريس، لينا هيدالغو، عن قلقها من محدودية المرافق المخصصة لحماية الجماهير من الحرارة المرتفعة، مشيرة إلى أن مناطق التبريد المكيفة داخل موقع المهرجان لا تزال غير كافية مقارنة بالأعداد الكبيرة للحضور.



وقالت هيدالغو، إن المهرجان يحتاج إلى مزيد من المساحات المظللة، ومحطات المياه والتبريد، موضحة أن منطقتين فقط توفران تكييفاً للهواء، بينما لا تكفي محطات الرذاذ الحالية، للتخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.



وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة في ولاية تكساس خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية ومؤشرات حرارة أعلى نتيجة الرطوبة المرتفعة.

ومن جهته دعا رئيس هيئة هيوستن الرياضية، خوان غارسيا، الجماهير إلى اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، مؤكداً أهمية شرب كميات كبيرة من المياه وأخذ فترات راحة متكررة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.



كما شدد برايان ماسون، مدير مكتب إدارة الطوارئ في هيوستن، على أن الطقس يمثل أحد أكبر التحديات التنظيمية خلال فترة البطولة، خصوصاً مع وجود آلاف الزوار القادمين من دول لا تعتاد على درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في جنوب الولايات المتحدة.



وتستعد هيوستن لاستضافة عدد من المباريات المهمة في كأس العالم، تبدأ بمواجهة ألمانيا وكوراساو، قبل استقبال مباريات أخرى بارزة، من بينها مباراة البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مواجهات في الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في 4 يوليو.