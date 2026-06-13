تشكيلة كأس العالم للبيع

تتجه أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى إلى الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، لمتابعة كأس العالم 2026، بحثاً عن نجوم جدد قادرين على تغيير موازين سوق الانتقالات الصيفية، وتمثل البطولة فرصة مثالية للاعبين لرفع أسهمهم، سواء عبر تأكيد قيمتهم، أو خطف الأضواء بأداء استثنائي أمام كبار العالم.

وتضم قائمة الأسماء المرشحة للانتقال خلال الصيف، مجموعة من أبرز المواهب والنجوم الذين تحيط بهم تكهنات واسعة حول مستقبلهم، ففي حراسة المرمى، يبرز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي يرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، في وقت تألق فيه ناديه أستون فيلا بخيارات بديلة تحسباً لرحيله.

وعلى مستوى الدفاع، يلفت الإيفواري غويلا دوي، لاعب ستراسبورغ، اهتمام إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، بعد ظهور لافت في الدوري الفرنسي، فيما يراقب ريال مدريد المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا، بعد موسمه المميز مع كريستال بالاس.

ويبقى الإسباني مارك كوكوريلا أحد أبرز المرشحين في سوق الانتقالات، وسط اهتمام من أندية أبرزها أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وفي خط الوسط، يتصدر المغربي الشاب أيوب بوادي، قائمة المواهب المطلوبة أوروبياً، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم ليل، ويحظى بإعجاب واسع من أرسنال، وعدد من كبار القارة، بينما يقدر ناديه قيمته بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.

ويعيش الأمريكي تايلر آدامز بمتابعة دقيقة من مانشستر يونايتد وتشيلسي، بفضل دوره المميز في وسط الملعب، في حين يبقى المنتظر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، محل تساؤلات داخل ليفربول، رغم أنها أقل ما يتوفر.

فيما يعد الإيفواري الشاب يان ديوماندي، الهدف الأول لليفربول هذا الصيف، بعد تألقه اللافت مع آر بي لايبزيج، وسط منافسة قوية من باريس سان جيرمان، ويواصل الجزائري إبراهيم مازا، جذب اهتمام أندية إنجليزية بارزة، بينما يبرز البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو، كأحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين، بفضل قدرته على اللعب في مختلف المراكز الهجومية.

وتؤكد هذه القائمة أن كأس العالم 2026، لن يكون فقط ساحة للتنافس على اللقب العالمي، بل أيضاً منصة ضخمة لإعادة تشكيل خريطة الانتقالات الأوروبية، مع توقعات بأن تشهد الأسابيع التالية للبطولة صفقات بمئات الملايين من الدولارات، يقودها اللاعبون الذين ينجحون في خطف الأضواء على المسرح الأكبر في كرة القدم العالمية.