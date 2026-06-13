كم قميصاً سافر به منتخب فرنسا للمشاركة في المونديال؟ رقم لا يصدق



وصل المنتخب الفرنسي إلى الولايات المتحدة مزوداً بأكثر من ألف قميص استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، في واحدة من أكبر العمليات اللوجستية المصاحبة للبطولات الكبرى، حيث تم تجهيز الأطقم بعناية فائقة وبألوان مختلفة لتغطية جميع السيناريوهات المحتملة خلال المنافسات بأعداد كبيرة لا تصدق.



واستعد المنتخب لمرحلة المجموعات، بعدد 234 قميصاً، بعد أن تم اعتماد الأطقم الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى، ويحصل كل لاعب على ثلاثة قمصان في المباراة الواحدة، يحمل كل منها اسمه، وبعد انتهاء المباراة، يحق للاعب الاحتفاظ بهذه القطع أو التصرف بها بالطريقة التي يرغب فيها.



أما بالنسبة إلى الأدوار الإقصائية، كشفت الجهة المسؤولة عن ملابس المنتخب الفرنسي، أنه تم تجهيز 780 طقماً إضافياً تحسباً لتقدم المنتخب في البطولة، دون كتابة أسماء المنافسين التي توضع بشكل صغير للذكرى وذلك لعدم معرفة هوية الفرق المنافسة في المراحل التالية، كما يتم إعداد الأطقم بأكثر من لون، مع وضع جميع الاحتمالات المتعلقة بألوان المنافسين.



ولا تقتصر العملية على القمصان والشورتات فقط، حيث يتم أيضاً نقل ملابس احتياطية بمقاسات مختلفة، إضافة إلى الجوارب وأطقم التدريبات ومختلف المعدات الرياضية اللازمة للفريق طوال البطولة.



وأكدت الجهة المسؤولة عن المهمة اللوجستية أن التحضير لمثل هذه البطولات يمثل تحدياً كبيراً ويتطلب قدراً عالياً من التنظيم والدقة، وأن تراكم الخبرات من المشاركات السابقة في البطولات الكبرى يجعل تنفيذ المهمة أكثر سهولة مع مرور الوقت وتكرار التجربة.