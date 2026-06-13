من هو المدافع المغربي الذي تنتظر أندية أوروبا ظهوره في المونديال؟

عانى خلال مسيرته في الملاعب ولم يجد نادياً يتعاقد معه





يتابع عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية رضوان حلحال مدافع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 باهتمام كبير والذي برز اسمه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة ورفع من أسهمه انضمامه إلى منتخب «أسود الأطلس» بعد أن تلقى أول استدعاء مفاجئ للجميع، من المدرب محمد وهبي في مارس الماضي، لتشهد مسيرته الكروية نقلة كبيرة بعد سنوات عانى خلالها من صعوبات عدة كان يبحث فيها عن نادٍ يدافع عن شعاره قبل وقت قريب.



وتألق رضوان حلحال (23 عاماً)، مدافع ميشيلين البلجيكي، خلال الموسم الأخير مع فريقه ولفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب المغربي، لينال فرصة الظهور الدولي لأول مرة في مباراتين وديتين أخيراً، ويتميز حلحال بقوته البدنية وحضوره اللافت في الكرات الهوائية وغيرها من المميزات.



وتحمل مسيرة اللاعب جانباً لافتاً، حيث تدرج في أكاديمية مونبلييه الفرنسية دون أن ينجح في التقدم، ليجد نفسه من دون نادٍ بنهاية موسم 2022-2023، وبعد ذلك انضم إلى فريق الشباب في أتلتيكو مدريد، لكنه ظهر معه في مباراتين فقط بمجموع 21 دقيقة، قبل أن تبدأ مسيرته في الصعود عقب انتقاله إلى ميشيلين البلجيكي، الذي أعاره في موسمه الأول إلى هيلموند الهولندي، وعند عودته، نجح تدريجياً في فرض نفسه أساسياً بالعزيمة والإصرار، ليصبح خلال الموسم الحالي أحد أبرز المدافعين في الدوري البلجيكي.



ورغم قوة المنافسة في مركز قلب الدفاع داخل المنتخب المغربي، فإن مجرد وجود حلحال في قائمة كأس العالم يمثل مكسباً مهماً للاعب، وقد تشكل أي دقائق يحصل عليها في البطولة فرصة ثمينة لرفع قيمته الفنية والتسويقية وفتح الباب أمام خطوة أكبر في مسيرته الاحترافية، في ظل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به من أندية أوروبية عدة تترقب ظهوره الأول في المونديال.