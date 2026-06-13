تعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي واتحاد الرياضات الإلكترونية



وقع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم مشاركة أصحاب الهمم في مجال الرياضات الإلكترونية من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات والبرامج المشتركة.



وقام بتوقيع المذكرة من جانب الاتحاد، سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد، وذلك خلال ملتقى الشركاء الذي نظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.



وأكد سعيد علي الطاهر أن هذه الشراكة تعكس حرص الاتحاد على تعزيز دوره المجتمعي وترسيخ مبادئ الشمولية، بما يسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الفرص التي توفرها الرياضات الإلكترونية، ودعم توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع رياضي شامل ومستدام.