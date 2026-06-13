النجم الذي تنافست عليه 3 دول.. بالوغون يكتب التاريخ على مسرح كأس العالم

حقق المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون ليلة استثنائية في كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب الولايات المتحدة إلى فوز كبير على باراغواي بنتيجة 4-1، مسجلاً هدفين تاريخيين جعلاه أول لاعب أمريكي يحرز ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ النسخة الأولى للبطولة عام 1930.

وجاء تألق بالوغون في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي على ملعب صوفي في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الحالي للكرة الأمريكية، ويمنح الجماهير دليلاً جديداً على صحة قراره بتمثيل الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

رحلة متعددة القارات

وُلد فولارين جيري بالوغون في مدينة نيويورك الأمريكية عام 2001 لأبوين نيجيريين، قبل أن تنتقل أسرته إلى إنجلترا وهو في سن مبكرة للغاية، حيث نشأ وتلقى تعليمه الكروي هناك.

وبدأ بالوغون مسيرته في أكاديمية نادي أرسنال الإنجليزية الشهيرة، وتدرج في مختلف الفئات السنية للنادي اللندني، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية وسرعته وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء.

وبفضل نشأته في إنجلترا، مثل بالوغون المنتخبات الإنجليزية في المراحل العمرية المختلفة، بينما كان مؤهلاً أيضاً لتمثيل الولايات المتحدة بحكم مولده على الأراضي الأمريكية، وكذلك نيجيريا عبر والديه.

وظل مستقبله الدولي محل جدل لسنوات، خاصة مع تألقه اللافت في الملاعب الإنجليزية والفرنسية، قبل أن يحسم قراره في عام 2023 عندما تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتغيير تمثيله الدولي واختيار المنتخب الأمريكي.

ومنذ انضمامه إلى الولايات المتحدة، أصبح أحد أهم العناصر الهجومية في تشكيلة المنتخب، وساهم في تتويج المنتخب بلقب دوري أمم الكونكاكاف عام 2023، عندما سجل هدفاً في المباراة النهائية أمام كندا.

التألق في أوروبا

بعد تخرجه من أكاديمية أرسنال، خاض بالوغون عدة تجارب على سبيل الإعارة قبل أن ينفجر تهديفياً خلال فترة لعبه مع نادي ريمس الفرنسي في موسم 2022-2023، حيث سجل أكثر من 20 هدفاً في الدوري الفرنسي، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الشباب في أوروبا.

وأدى ذلك إلى انتقاله لاحقاً إلى نادي موناكو الفرنسي في صفقة كبيرة، وواصل هناك تطوير مستواه واكتساب الخبرات في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية.

ليلة تاريخية في كأس العالم

في مواجهة باراغواي، افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل عبر هدف عكسي سجله داميان بوباديّا بالخطأ في مرماه، قبل أن يبدأ عرض بالوغون الخاص.

ففي الدقيقة 31، استغل المهاجم الأمريكي تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيتش غيرت اتجاهها داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك ويضاعف تقدم أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ بذلك، بل عاد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليقدم واحدة من أجمل لقطات المباراة، عندما تلقى تمريرة بينية من مالك تيلمان، وتخلص من رقابة أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا للمرمى، مسجلاً هدفه الثاني الشخصي والثالث للولايات المتحدة.

ورغم نجاح باراغواي في تقليص الفارق عبر ماوريسيو في الدقيقة 73، فإن جيو رينا اختتم الأمسية بهدف رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد تفوق المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1.

"ليلة حالمة"

وعقب المباراة، وصف بالوغون ما حدث بأنه تحقيق لحلم طال انتظاره.

وقال: "إنها ليلة حالمة بكل معنى الكلمة. ما زلت غير قادر على استيعاب كل ما حدث. ربما عندما أعود إلى الفندق سأدرك حجم هذه اللحظة ومدى روعتها".

وأضاف أن تسجيل هدفين في أول ظهور له بكأس العالم تجاوز حتى الأحلام التي رسمها في مخيلته قبل البطولة.

وأوضح: "كنت أتخيل أن أسجل في مباراتي الأولى بالمونديال، لكن تسجيل هدفين فاق كل توقعاتي، خصوصاً أن الهدف الثاني كان مميزاً للغاية".

إشادة من بوليسيتش

من جانبه، أشاد قائد المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بزميله، مؤكداً أن تأثيره لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط.

وقال: "بالوغون لاعب مذهل وقاتل أمام المرمى. نحن محظوظون بوجوده معنا. الجميع سيركز على أهدافه، لكن ما يقدمه من مجهود في الالتحامات والاحتفاظ بالكرة ومواجهة المدافعين لا يقل أهمية".

رد الجميل للجماهير الأمريكية

وأكد بالوغون أن الدعم الكبير الذي تلقاه من الجماهير الأمريكية منذ اختياره تمثيل الولايات المتحدة كان أحد أبرز دوافعه لتقديم أفضل ما لديه.

وقال: "الجماهير منحتني الكثير من الحب والدعم منذ اليوم الأول. كنت دائماً أرغب في رد هذا الجميل داخل الملعب، وأشعر أن هذه المباراة كانت فرصة مثالية لذلك".

وأضاف: "أريد أن أواصل إثبات أنني اتخذت القرار الصحيح عندما اخترت تمثيل الولايات المتحدة، وأن أجعل الجماهير فخورة بي وبما أقدمه".

وبهذه الثنائية التاريخية، لم يكتفِ بالوغون بقيادة الولايات المتحدة إلى بداية مثالية في كأس العالم 2026، بل كتب أيضاً فصلاً جديداً في مسيرته الشخصية، رحلة بدأت في نيويورك، مروراً بأحياء لندن وأكاديمياتها، وانتهت مؤقتاً على أكبر مسرح كروي في العالم، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة أمام أنظار الملايين.