مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم منافسات كأس العالم 2026 (2026 World Cup) وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات جديدة تحمل الكثير من الإثارة والندية، مع دخول عدد من المنتخبات المرشحة والباحثة عن انطلاقة قوية في مشوارها نحو الأدوار الإقصائية.

وتشهد مباريات اليوم صدامات مهمة على مستوى دور المجموعات، في ظل سعي كل منتخب لحصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه مبكرا في البطولة التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.

وتترقب الجماهير العربية والعالمية مواجهات اليوم لما تحمله من أهمية فنية وتنافسية قد تسهم في رسم ملامح الصراع على بطاقات التأهل في المجموعات المختلفة.

وتشهد مباريات اليوم في المونديال مواجهات من أبرزها قطر أمام سويسرا، إلى جانب البرازيل ضد المغرب، وهايتي أمام اسكتلندا ضمن منافسات دور المجموعات.

قطر X سويسرا – الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات ــ الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports Max 1

البرازيل X المغرب – الساعة 2 فجر الأحد بتوقيت الإمارات ــ الساعة 1 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports Max 2

هايتي X اسكتلندا – الساعة 5 فجر الأحد بتوقيت الإمارات ــ الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports Max 1

أستراليا X تركيا – الساعة 8 صباح الأحد بتوقيت الإمارات ــ الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports Max 2