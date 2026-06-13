«فيفا» يكشف سر المدرجات الخالية في كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سبب ظهور مدرجات خالية خلال إحدى مباريات كأس العالم، رغم تأكيده صحة أرقام الحضور الجماهيري المرتفعة، موضحاً حقيقة اللقطات التلفزيونية التي أثارت الجدل حول وجود أماكن شاغرة في الملعب.

وأكد «فيفا» صحة الأرقام الرسمية للحضور في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، التي أقيمت بمدينة غوادالاخارا المكسيكية ضمن منافسات المونديال، بعدما أثار ظهور العديد من المقاعد الخالية تساؤلات حول أعداد الجماهير.

وأوضح الاتحاد الدولي أن المباراة شهدت حضور 44 ألفاً و985 مشجعاً، داخل ملعب تبلغ سعته 45 ألفاً و664 متفرجاً، بنسبة حضور وصلت إلى 98.5%، رغم أن الصور التلفزيونية أظهرت وجود أماكن شاغرة في المدرجات.

وأرجع «فيفا» سبب ظهور المقاعد الخالية إلى تفضيل بعض الجماهير الوقوف في الممرات ومناطق أخرى داخل الملعب بدلاً من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال أحداث المباراة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان توضيحي: «تعكس أرقام الحضور الرسمية عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئياً وعدد المتفرجين الموجودين داخل الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة».

وكشفت الأرقام الرسمية للبطولة بيع كامل تذاكر 29 مباراة قبل انطلاق كأس العالم، بينما ظلت التذاكر متاحة أمام الجماهير في 75 مباراة أخرى.

وأثارت أسعار تذاكر النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك انتقادات، قبل أن يدافع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» عن سياسة الأسعار، مؤكداً أن بعض تذاكر البطولة تطرح بتكلفة أقل من حضور مباريات كرة القدم الجامعية في الولايات المتحدة.