كيف تحول مدافع باراغواي داميان إلى «بطل قومي» في أمريكا ؟

لم تكن الجماهير الأمريكية التي ملأت مدرجات ملعب لوس أنجلوس لمؤازرة منتخب بلادها في افتتاح مشواره بمونديال 2026 تتوقع أن بطل ليلتها الأول لن يكون النجم كريستيان بوليستش ولا أي من المهاجمين الواعدين، بل سيكون لاعباً يرتدي القميص الأبيض والأحمر للمنتخب المنافس! ففي لقطة لخصت سحر وغرابة كرة القدم، تحول مدافع منتخب باراغواي داميان بوباديلا في أجزاء من الثانية من صمام أمان لبلاده إلى المهاجم الأبرز والمنقذ غير المتوقع لأصحاب الأرض، مفجراً موجة عارمة من الفكاهة والطرائف الرقمية التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الدولية.

بمجرد أن استقرت الكرة العكسية في الشباك الباراغويانية بالدقيقة 7، تحولت الهواتف الذكية في المدرجات وخلف الشاشات إلى منصات لإطلاق النكات التكتيكية. ولم تمر سوى دقائق معدودة على الواقعة حتى قامت جماهير أمريكية ساخرة ومحترفة في "تعديل البيانات" باختراق وتعديل الصفحة الرسمية للمدافع الباراغوياني داميان بوباديلا السيء الحظ على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".

وجاءت التعديلات الساخرة لتصنف المدافع رسمياً كـ "أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأمريكي لعام 2026"، بل وقام بعض المغردين بإضافة بند في خانة الإنجازات الشخصية للاعب ينص على أنه "صاحب الفضل الأول في إنقاذ حظوظ أمريكا المونديالية ومروّض خوارزميات الذكاء الاصطناعي" التي سبق وقيدت طموح أمريكا بنسبة 1% فقط. ورغم أن إدارة الموقع سارعت لحذف التعديلات وإغلاق الصفحة مؤقتاً لحمايتها، إلا أن لقطات الشاشة (Screenshots) كانت قد طارت بالفعل لتصبح التداول الأسرع على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

أشعل هذا الهدف فتيل السخرية بين عشاق الساحرة المستديرة، وخصوصاً الجماهير الأمريكية التي تعيب على منتخبها أحياناً غياب المهاجم "القنّاص" الصريح. وانتشرت آلاف التغريدات الطريفة تحت وسم المباراة، وكان التعليق الأكثر رواجاً ومشاركة هو: "أمريكا لا تحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين كبار.. مدافعو الخصوم يقومون بالواجب على أكمل وجه!".

كما نشر بعض المشجعين صوراً تخيلية ساخرة للمدير الفني للمنتخب الأمريكي وهو يوجه الشكر لمدرب باراغواي على "التكتيك الهجومي المشترك"، بينما طالب آخرون بمنح المدافع الباراغوياني "بطاقة الخصم الشرفية" في أسواق الوجبات السريعة الأمريكية مكافأة له على توفير عناء الشد العصبي في ليلة الافتتاح.