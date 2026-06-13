حاسوب يرسم طريق أمريكا إلى نهائي كأس العالم 2026

منح الفوز الأمريكي الكبير على باراغواي بنتيجة 4-1، جماهير الولايات المتحدة آمالاً كبيرة في إمكانية الوصول إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من كأس العالم، التي تستضيفها بلادهم بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وقام الحاسوب العملاق لشركة «أوبتا»، برسم سيناريو بالغ الصعوبة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026، إذا ما أراد بلوغ المباراة النهائية على أرضه وبين جماهيره، حيث يتعين عليه تجاوز سلسلة من أقوى المنتخبات العالمية يتقدمها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وإنجلترا، قبل احتمال مواجهة إسبانيا في النهائي.

ورغم البداية القوية للمنتخب الأمريكي في البطولة، فإن التوقعات الإحصائية لا تمنحه سوى فرصة تتجاوز بقليل 3% للوصول إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو المقبل.

ويعتقد الحاسوب العملاق أن المنتخب الأمريكي سيحتل المركز الثاني في مجموعته خلف تركيا، ما يضعه في مواجهة متوقعة أمام إيران في دور الـ32 على ملعب إيه تي آند تي بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس.

وفي حال تجاوز هذا الاختبار، فإن المنتخب الأمريكي سيكون على موعد مع حامل اللقب منتخب الأرجنتين في دور الـ16 بمدينة أتلانتا، في مواجهة قد تجمع أصحاب الأرض بالنجم الأسطوري ليونيل ميسي، الذي يقود منتخب بلاده الساعي للاحتفاظ باللقب العالمي بعد سلسلة من النجاحات القارية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

أما في الدور ربع النهائي، فتتوقع الحسابات مواجهة أخرى من العيار الثقيل أمام البرتغال بقيادة الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للمنتخب البرتغالي رغم بلوغه عامه الحادي والأربعين.

وفي حال نجح المنتخب الأمريكي في تجاوز عقبة البرتغال، فإن نصف النهائي قد يشهد مواجهة مرتقبة أمام إنجلترا بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي أعاد تشكيل المنتخب الإنجليزي وفق رؤية تعتمد على قوة المجموعة أكثر من الاعتماد على النجوم.

ويصل السيناريو إلى ذروته في المباراة النهائية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية مواجهة إسبانيا، بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للقب، بقيادة الجيل الشاب الذي يتقدمه الموهبة لامين يامال.

وسيحتاج المنتخب الأمريكي إلى تحقيق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة لتجاوز هذا الطريق الشاق، خاصة أنه لم يحقق أي انتصار على أحد كبار منتخبات أوروبا منذ فوزه الودي على ألمانيا عام 2015.

ورغم صعوبة المهمة، يتمسك ماوريسيو بوكيتينو، مدرب منتخب أمريكا، بثقته في قدرة فريقه على الذهاب بعيداً في البطولة، مؤكداً أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، ومختصراً طموحه بكلمتين فقط: «لماذا لا؟».