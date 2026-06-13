تحليل| أمريكا تكسر عناد باراغواي بالسرعة والانتشار والمهارة

كسر المنتخب الأمريكي حالة العناد التي حاول منتخب باراغواي فرضها في المواجهة التي جمعتهما ضمن نهائيات كأس العالم 2026، مستفيداً من السرعة الكبيرة في التحول الهجومي، والانتشار المثالي، والمهارة الفنية العالية للاعبيه، ليحسم اللقاء بنتيجة مستحقة 4-1، عكست الفارق الواضح بين المنتخبين على مدار شوطي المباراة.

وفرض أصحاب الأرض تفوقهم من خلال المهارات الفردية العالية، والانضباط التكتيكي دفاعياً وهجومياً، والقدرة على استغلال المساحات، إلى جانب التركيز الكبير داخل منطقة الجزاء، وفي المقابل، ظهر منتخب باراغواي بصورة باهتة ومفاجئة في النصف الأول من المباراة، وبعيداً عن الصلابة الدفاعية التي عرف بها تاريخياً في مشاركاته بكأس العالم.

ومنذ الدقائق الأولى، بسط المنتخب الأمريكي سيطرته على مجريات اللعب عبر الضغط المتقدم وسرعة تدوير الكرة، لينجح في الوصول إلى الشباك مبكراً بهدف جاء بالنيران الصديقة، منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة وثقة انعكست بشكل واضح على أدائهم طوال اللقاء، رغم المحاولات غير المكتملة لباراغواي للعودة إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني.

وأظهر المنتخب الأمريكي تفوقاً واضحاً في الجانب الجماعي من خلال التحركات الذكية داخل المساحات الضيقة وتبادل المراكز بصورة مستمرة، ما وضع دفاع باراغواي تحت ضغط متواصل، وكشف عن مشكلات كبيرة في التنظيم الدفاعي والتقارب بين الخطوط، خاصة مع التباعد الواضح بين لاعبي الوسط والدفاع، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بثلاثية قاسية كسروا بها مقاومة منافسهم مبكراً.

كما برع الأمريكيون في استغلال المساحات خلف دفاع باراغواي عبر التحولات السريعة والهجمات المباشرة والمرتدات الخاطفة، مستفيدين من التراجع المبالغ فيه للمنافس، الأمر الذي منحهم أفضلية واضحة في بناء الهجمات وصناعة الفرص، وفي المقابل، لم تنجح باراغواي في استثمار تراجع الأمريكيين إلى المناطق الدفاعية واعتمادهم على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، سوى في مناسبة واحدة تمكنت خلالها من تسجيل هدفها الوحيد في المباراة.

ومن الناحية التكتيكية، اعتمد المنتخب الأمريكي على طريقة 4-3-3، مع التركيز على فرض السيطرة في منطقة الوسط، قبل أن يمنح لاعبي الوسط أدواراً هجومية أكبر من خلال التقدم المستمر لمساندة المهاجمين، وأسهمت التحركات المتواصلة بين الخطوط في خلق العديد من الخيارات الهجومية التي أربكت دفاع باراغواي، ومنحت أصحاب الأرض أفضلية مستمرة في الوصول إلى المرمى.

وواصل المنتخب الأمريكي ضغطه الهجومي وصناعة الفرص الخطرة، وكان قادراً على مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، بفضل السرعة في نقل الكرة والفاعلية الكبيرة في الثلث الأخير، مقابل عجز باراغواي عن إيجاد حلول حقيقية لإيقاف التفوق الأمريكي، وحتى عندما نشط الضيوف في الشوط الثاني، جاء ذلك في ظل اقتناع أصحاب الأرض بأن المباراة باتت تحت السيطرة بعد حسمها عملياً منذ الشوط الأول.

وفي النهاية، عكست المباراة حجم الجاهزية والثقة التي يتمتع بها المنتخب الأمريكي في بداية مشواره بالمونديال، بعدما قدم أداءً متكاملاً على المستويين الهجومي والدفاعي واستعراضاً للقوة أمام جماهيره، ليحقق فوزاً مقنعاً، ويوجه رسالة قوية إلى منافسيه بأنه سيكون أحد أبرز المنتخبات الساعية إلى الذهاب بعيداً في البطولة.