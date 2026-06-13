بداية نارية لأصحاب الأرض.. أمريكا تكتسح باراغواي برباعية

حقق منتخب الولايات المتحدة بداية قوية في كأس العالم 2026، بعدما اكتسح باراغواي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس، ليعلن أصحاب الأرض عن انطلاقة مثالية في مشوار البطولة.

وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكراً عند الدقيقة السابعة، بعدما وضع لاعب باراغواي داميان بوباديلا الكرة بالخطأ في مرماه أثناء محاولة إبعادها داخل منطقة الجزاء، ليصبح أول هدف عكسي في النسخة الحالية من كأس العالم.

وأضاف فولارين بالوغون الهدفين الثاني والثالث للولايات المتحدة في الدقيقتين 31 و45+، بعدما استغل فرصتين داخل منطقة الجزاء، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً صاحب أول ثنائية في مونديال 2026.

وقلص منتخب باراغواي الفارق خلال الشوط الثاني، قبل أن يحسم جيوفاني رينا تفوق أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، مؤكداً الفوز الكبير للمنتخب الأمريكي.

وحصدت الولايات المتحدة أول ثلاث نقاط في مشوارها بالمجموعة الرابعة، بعدما قدمت عرضاً قوياً أمام جماهيرها، ووجهت رسالة مبكرة لبقية المنافسين في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.