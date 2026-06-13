الصحافة البرازيلية تبكي غياب نيمار أمام أسود الأطلس





عماد الدين إبراهيم

سادت حالة من القلق والتشاؤم في الأوساط الرياضية البرازيلية عقب صدور التقارير الطبية الرسمية التي أكدت خروج نيمار دا سيلفا (34 عاماً) من الحسابات الفنية للمدرب في المواجهة النارية الأولى ضد منتخب المغرب على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

ووفقاً لما نشرته كبرى الصحف البرازيلية، وعلى رأسها صحيفة "غلوبو إسبورتي، فإن الفحوصات الطبية الأخيرة وأشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن تجدد الآلام في الكاحل وضرر طفيف في الأربطة، ناتج عن حمل بدني زائد خلال الحصص التدريبية الأخيرة للبعثة في الولايات المتحدة، مما يجعل مشاركته في ليلة الافتتاح بمثابة مخاطرة كبرى بمسيرته في البطولة بأكملها.

من جانبه، أفردت صحيفة "لانس" البرازيلية الذائعة الصيت تحليلات موسعة حول الخيارات التكتيكية البديلة، مشيرة إلى أن غياب نيمار يمثل ضربة موجعة للخط الهجومي، لاسيما وأن المواجهة ستكون أمام تنظيم دفاعي مغربي صلب ومتمرس أثبت كفاءته التاريخية في مونديال قطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل معسكر البرازيل أن الجهاز الفني يتجه للاعتماد على توليفة هجومية شابة بقيادة فينيسيوس جونيور ورودريغو وغابرييل جيسوس لتعويض غياب القائد، وسط دعوات إعلامية محلية بضرورة عدم الاستهانة بأسود الأطلس الذين يدخلون اللقاء بدوافع معنوية هائلة مستندين إلى إنجازهم الذهبي السابق كأول منتخب عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي.