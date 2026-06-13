قبل مواجهة كرواتيا.. لصوص يقتحمون معسكر إنجلترا ويسرقون أحذية اللاعبين

تعرض منتخب إنجلترا لأزمة مفاجئة قبل مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا في كأس العالم 2026، بعدما تعرضت معدات خاصة بالفريق للسرقة، شملت أحذية عدد من اللاعبين وكرات البطولة وبعض الأدوات المستخدمة في التدريبات.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن منتخب إنجلترا تعرض لواقعة سرقة شملت أحذية عدد من اللاعبين وبعض معدات التدريب والكرات الرسمية، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل معسكر الفريق قبل بداية مشواره في المونديال.

وشملت المسروقات أحذية رياضية خاصة بعدد من اللاعبين، إلى جانب كرات التدريب الرسمية وبعض المعدات الأساسية للجهاز الفني.

وكشف التقرير أن المنتخب الإنجليزي فوجئ ببقاء كرة واحدة فقط، ما دفع مسؤولي الفريق للتحرك سريعاً من أجل توفير بدائل، حتى لا يتأثر البرنامج التحضيري قبل انطلاق مشواره في البطولة.

ويعمل الاتحاد الإنجليزي بالتنسيق مع الشرطة المحلية لمحاولة استعادة المسروقات وكشف ملابسات الواقعة، ويأتي الحادث قبل أيام قليلة من مواجهة إنجلترا وكرواتيا في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، وسط محاولات لتجاوز الأزمة سريعاً وعدم تأثر استعدادات الفريق الساعي للمنافسة على اللقب.