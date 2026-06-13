«أسود التيرانغا» بلا أنصار.. غياب جماهير السنغال عن مواجهة فرنسا في كأس العالم

تلقى منتخب السنغال ضربة قبل بداية مشواره في كأس العالم 2026، بعدما بات «أسود التيرانغا» مهددين بخوض مواجهتهم المرتقبة أمام فرنسا دون مساندة جماهيرية من المدرجات بسبب أزمة متعلقة بتأشيرات دخول المشجعين.

ولن تتمكن جماهير المنتخب السنغالي من الحضور لمؤازرة فريقها في بداية مشواره بالمونديال، بسبب عدم إصدار تأشيرات الدخول الخاصة بالمشجعين، ما يحرم اللاعبين من الدعم الجماهيري المعتاد في البطولات الكبرى.

ويستعد المنتخب السنغالي لخوض منافسات كأس العالم 2026 وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج مميزة، باعتباره أحد أبرز ممثلي الكرة الإفريقية والمنتخبات المرشحة للذهاب بعيداً في البطولة.

ويواجه الجهاز الفني للسنغال تحدياً يتمثل في تجهيز اللاعبين نفسياً للتعامل مع غياب جماهيرهم، التي اعتادت منح الفريق أجواء حماسية خاصة في المحافل القارية والعالمية.

وسيكون على لاعبي «أسود التيرانغا» البحث عن دوافع إضافية داخل الملعب لتعويض غياب الدعم القادم من المدرجات، ومحاولة إسعاد جماهيرهم التي ستتابع مشوار الفريق عبر الشاشات.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام فرنسا، بطل العالم الأسبق، يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في اختبار صعب للفريق الإفريقي مع انطلاق رحلته المونديالية.