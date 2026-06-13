كيف خطط ميسي بدقة لظهوره الأول في مونديال 2026؟









لم يكن انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مجرد خطوة تسويقية أو رغبة في قضاء سنوات مسيرته الأخيرة في أجواء أقل حدة؛ بل تحوّل هذا الانتقال إلى مشروع رياضي وعلمي متكامل هدفه الأول الحفاظ على الجسد البشري الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم الحديثة. في سن الثامنة والثلاثين، ومع خوضه المعترك المونديالي الأكبر في عام 2026، يخضع ميسي لبرنامج بدني وطبي صارم للغاية خلف الكواليس، يُدار بواسطة غرف مغلقة تجمع بين أحدث تقنيات علوم الرياضة والخبرات الطبية العالمية، لضمان استمرار "البرغوث" في تقديم سحره المعهود بالحد الأدنى من مخاطر الإصابة.

منذ وصوله إلى الملاعب الأمريكية، أدرك الجهاز الفني والطبي المشرف على ميسي (سواء في نادي إنتر ميامي أو برفقة المنتخب الأرجنتيني) أن التعامل مع لاعب خاض أكثر من ألف مباراة احترافية يتطلب فلسفة تدريبية غير تقليدية. تعتمد هذه الفلسفة على مفهوم "إدارة الأحمال الانتقائية"، حيث لا يتساوى ميسي مع بقية زملائه الشباب في حجم المجهود المبذول داخل الحصص التدريبية اليومية.

في التدريبات الجماعية، يتم تقليص الفترات التي يركض فيها ميسي لمسافات طويلة دون كرة، وتُستبدل بها تدريبات تعتمد على الكرات القصيرة في مساحات ضيقة للحفاظ على سرعة رد الفعل والتوافق العضلي العصبي. تشير التقارير الفنية إلى أن ميسي يتدرب بحدة لا تتجاوز 60% إلى 70% من طاقته القصوى في الأيام الثلاثة التي تلي المباريات الرسمية، مما يمنح عضلاته – خاصة العضلات الخلفية للفخذ والسمانة التي عانى من آلام متكررة فيها سابقاً – الوقت الكافي لإعادة البناء والتخلص من حمض اللاكتيك المتراكم.

خلف الأبواب المغلقة في منشآت التدريب الفاخرة بالولايات المتحدة، تحول روتين ميسي اليومي بعد المباريات إلى ما يشبه طقساً علمياً صارماً. يعتمد ميسي بشكل أساسي على تكنولوجيا "غرف الأكسجين عالي الضغط، حيث يقضي ساعات محددة داخل هذه الغرف لزيادة تدفق الأكسجين في الدم، مما يسرع من شفاء الأنسجة العضلية المجهدة بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بالاستشفاء الطبيعي.

علاوة على ذلك، يشتمل برنامج ميسي على استخدام غرف العلاج بالتبريد الشديد التي تصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من 110 درجات مئوية تحت الصفر، وذلك لتقليص الالتهابات العضلية الفورية بعد المجهود البدني العالي. ولا تقتصر الرعاية على الأجهزة الحديثة، بل تمتد إلى العلاج المائي عبر التنقل بين أحواض المياه الحارة والمثلجة لتنشيط الدورة الدموية، مصحوباً بمراقبة رقمية حية من خلال شرائح إلكترونية دقيقة يرتديها ميسي في سترة التدريب، وتقوم بقياس نبضات القلب، والتسارع، والتباطؤ، ومعدل الإجهاد اللحظي، وتُرسل البيانات مباشرة إلى شاشات الطاقم الطبي لإصدار أوامر بالتوقف فوراً إذا تجاوزت المؤشرات الخطوط الحمراء.

لا يمكن لآلة بدنية أن تعمل بانتظام في سن الثامنة والثلاثين دون وقود نقي ومحسوب بالجرام. يتبع ميسي منذ سنوات، وبتشديد أكبر خلال تواجده في الدوري الأمريكي، نظاماً غذائياً صارماً يعتمد على الأغذية العضوية. تم إقصاء السكريات المكررة والمقليات تماماً من وجباته، وحلت مكانها بروتينات نظيفة مستخلصة من الأسماك والدواجن، بجانب كميات مدروسة من النشويات المعقدة مثل البطاطا الحلوة والكينوا لتوفير مخزون طاقة مستدام يخدمه خلال فترات المباريات الطويلة.

كما يركز الطاقم الغذائي على تدعيم ميسي بمضادات الأكسدة الطبيعية، والترطيب الفائق المستمر قبل وخلال وبعد الحصص التدريبية لتفادي تقلصات العضلات المفاجئة التي تنتج عادة عن الطقس الحار والرطب في بعض الولايات الأمريكية مثل فلوريدا وتكساس.

يرتبط الجسد بالعقل ارتباطاً وثيقاً، ويرى خبراء علم النفس الرياضي أن الراحة النفسية التي وجدها ميسي في ملاعب الدوري الأمريكي وفرت له حماية غير مباشرة من الإصابات. فاللعب في بيئة تمنحه الخصوصية العائلية، والعيش دون الضغوط الإعلامية الخانقة التي عاشها في أوروبا، أسهم في خفض مستويات هرمون "الكورتيزول" (هرمون الإجهاد) في جسده، وهو الهرمون المسؤول بشكل غير مباشر عن زيادة تيبس العضلات والتعرض للإصابات البدنية.

هذا الاستقرار الذهني جعل ميسي يدخل معسكرات المنتخب الأرجنتيني والمونديال الحالي في حالة من الجاهزية الفائقة، حيث تحول الدافع النفسي المتمثل في كونه حاملاً للقب والمدافع الأول عن العرش العالمي على أراضٍ يعرفها شبراً بشبر، إلى طاقة حركية مذهلة تظهر في تدريباته الحالية، والتي يمزج فيها بين الجدية الصارمة والابتسامة المعهودة، مرسلاً رسالة واضحة لجميع المنافسين: "الجسد ما زال قادراً على العطاء، والرقصة الأخيرة لن تكون مجرد نزهة".