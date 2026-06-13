مونديال 2026.. حادثة مروّعة أمام ملعب تدريب المنتخب الإيراني

عُثر على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة متوقفة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه المنتخب الإيراني خلال مونديال 2026 لكرة القدم، في تيخوانا شمال غرب المكسيك، حسبما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.

وجرى اكتشاف هذه الواقعة المروّعة في موقف سيارات أحد المتاجر مقابل ملعب "كاليينتي"، حيث يتوجه المنتخب الإيراني يوميا منذ وصوله الأحد، وعلى بُعد دقيقة واحدة بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه.

وفتحت الشرطة السيارة، وهي من نوع "تويوتا" رباعية الدفع رمادية اللون، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة قوية. وعمل مختصون يرتدون بزّات بيضاء حول السيارة لفحص الجثة قبل نقلها من المكان.

وأوضح مكتب الادعاء العام في تيخوانا، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن دورية مراقبة هي التي عثرت على الجثة.

وجاء في تقرير أولي "عند تفتيش السيارة، لاحظت الدورية وجود شخص في مؤخرة صندوقها ملفوف داخل كيس أسود، وعليه آثار عنف".

وبحسب متحدث باسم الادعاء، كانت السيارة المشتبه بها متوقفة في المكان منذ الأربعاء.

وفي المكسيك، تُعد تيخوانا غالبا من بين أكثر المدن خطورة، إذ سُجّل فيها أكثر من 1200 جريمة قتل في 2025، وفق الإحصاءات الرسمية.