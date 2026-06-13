كولاشيناتس مدافع البوسنة.. أنقذ أوزيل ثم أبهر العالم أمام كندا

خطف سياد كولاشيناتس مدافع منتخب البوسنة والهرسك الأضواء في كأس العالم 2026، بعدما أعاد للأذهان موقفه الشهير في إنقاذ زميله السابق مسعود أوزيل من محاولة سرقة مسلحة، وذلك عقب ظهور جديد بدور البطل خلال مواجهة كندا في المونديال.

وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن كولاشيناتس عاش مباراة مليئة بالتفاصيل أمام كندا، بعدما صنع هدف منتخب بلاده، وقدم لقطة دفاعية مذهلة حرمت أصحاب الأرض من هدف مؤكد، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

وتقدم منتخب البوسنة والهرسك بهدف في الدقيقة 21 عن طريق يوفو لوكيتش، بعدما تابع كرة وصلته داخل منطقة الجزاء عقب لمسة من كولاشيناتس، ليضع المنتخب الأوروبي في المقدمة خلال الشوط الأول.

وخطف كولاشيناتس الأنظار مجدداً في الشوط الثاني، بعدما تدخل في اللحظة الأخيرة لإبعاد كرة الكندي ريتشي لاريا من على خط المرمى، حيث لحق بالكرة قبل دخولها الشباك وحولها خارج منطقة الخطورة، في واحدة من أبرز اللقطات الدفاعية بالبطولة حتى الآن.

وأعادت هذه اللقطة للأذهان موقفاً شهيراً لمدافع أرسنال السابق، عندما تصدى عام 2019 لمحاولة سرقة مسلحة تعرض لها زميله مسعود أوزيل في لندن، بعدما تدخل كولاشيناتس لمواجهة المهاجمين وحماية زميله.

ولم تكتمل ليلة كولاشيناتس بالشكل المثالي، بعدما نجح منتخب كندا في إدراك التعادل عبر البديل سايل لارين بالدقيقة 78، في هجمة كان المدافع البوسني جزءاً من تفاصيلها بعدما ساهم تمركزه في استمرار اللعب وعدم وقوع التسلل.

وحصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، بعدما دخل اللقاء دون أي تعادل أو فوز في مشاركاته السابقة، إذ خسر مبارياته الست الماضية بالبطولة.