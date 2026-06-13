الذكاء الاصطناعي يقتل «الحلم الأمريكي» في المونديال









كشف فريق بحثي دولي بقيادة عالم الإحصاء النمساوي "أخيم زايليس" عن تقرير علمي شامل يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بهوية البطل، مسفراً عن نتائج صادمة للمنتخب الأمريكي صاحب الأرض والجمهور، حيث لم تتعدَ نسبة فوزه باللقب 1% فقط. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ ففي عصر أصبحت فيه البيانات الضخمة هي النفط الجديد والمحرك الأساسي للقرارات، غادرت توقعات بطولة كأس العالم لكرة القدم أروقة الحظ والعرّافين التقليديين وتكهنات الحيوانات، مثل "الأخطبوط بول" الذي شغل العالم بتوقعاته المصيبة في مونديال 2010، لتستقر المؤشرات اليوم في مختبرات الحوسبة المتقدمة ونماذج التعلم الآلي فائقة الدقة.

وقد اعتمد هذا البحث الأكاديمي الرصين على دمج تكنولوجيا محاكاة المباريات المعقدة مع قراءة المؤشرات الاقتصادية والرياضية بدقة متناهية، ليقدم رؤية رقمية باردة ومجردة من العواطف تعيد رسم خريطة المنافسة الاستثنائية لهذا العام، وتضع الجماهير أمام واقع إحصائي يعيد صياغة مفهوم التنبؤ الرياضي بالكامل.

يقوم هذا النظام بمحاكاة البطولة كاملة 100,000 مرة خطوة بخطوة، معتمداً على آلية تشبه "النرد الموجه حيث لا تتساوى الفرص بين الفرق بل تُحدد وفقاً للاحتمالات الرياضية ونماذج التوزيع الإحصائي (مثل توزيع بويسان الثنائي) للتنبؤ بعدد الأهداف المتوقعة في كل مواجهة محتملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة قوانين الفيفا بما فيها الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

تعتمد الخوارزمية الذكية في بنائها على دمج أربعة مصادر رئيسية وضخمة للبيانات لتحديد القوة الحقيقية لكل منتخب:

البيانات التاريخية (بأثر رجعي): تحليل نتائج جميع المباريات الدولية لكل منتخب على مدار السنوات الثماني الماضية، مع تطبيق نظام وزن أسي يمنح الأهمية الكبرى للمباريات الأحدث.

توقعات الخبراء والأسواق (مستقبلية): دمج تقييمات واحتمالات 24 مكتب مراهنات عالمي بعد تصفية هامش ربحهم لضمان الحصول على إجماع حقيقي لخبراء السوق.

القيمة السوقية وتقييمات اللاعبين: حساب القيمة المالية الإجمالية للمنتخبات بناءً على موقع (Transfermarkt)، بالإضافة إلى تقييم أداء اللاعبين الفردي وإسهاماتهم مع أنديتهم وفي المباريات الدولية.

المتغيرات الاقتصادية والترتيب العالمي: إدخال مؤشرات عامة مثل تصنيف الفيفا، وتصنيف (Elo)، وحتى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول المشاركة كعوامل مساعدة في خوارزمية الغابات العشوائي.

أظهرت نتائج المحاكاة الحاسوبية الـ 100 ألف أن النسخة الأولى من المونديال التي تضم 48 منتخباً ستكون الأكثر تنافسية وتقارباً في تاريخ اللعبة، حيث جاءت التوقعات على النحو التالي:"المنتخب الإسباني يتصدر قائمة المرشحين كأبرز المرشحين للفوز باللقب بنسبة 14.5%. ثم إنجلترا وفرنسا يتقاسمان المركز الثاني بنسبة تفاؤل تصل إلى 12.4% لكل منهما.المانيا تأتي رابعاً بنسبة 11.2%، متفوقة في نموذج الذكاء الاصطناعي على تقديرات المراهنين التقليديين.البرتغال والأرجنتين حلتا في مرتبة متأخرة نسبياً بنسب 8.9% و 8.2% على التوالي".

أما المفاجأة الأكبر، فكانت للمنتخب الأمريكي؛ فرغم تسلحه بعاملي الأرض والجمهور في هذه البطولة الاستثنائية، إلا أن تقنيات التعلم الآلي قيدت طموحاته بنسبة ضئيلة جداً بلغت 1% فقط لرفع الكأس على أرضه، مما يعكس الفجوة الفنية والرقمية التي رصدتها الخوارزميات بين "أبناء العم سام" وعمالقة القارة الأوروبية واللاتينية. ورغم أن هذه الأرقام لا تعني حتمية الخسارة، إلا أنها تضع أمام الجماهير خريطة رقمية مبنية على الواقعية العلمية بعيداً عن العواطف.