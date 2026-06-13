قناة أمريكية تفاجئ الجماهير بشرح أبجديات كرة القدم خلال المونديال

قدمت قناة أمريكية شرحاً غير معتاد لقواعد كرة القدم خلال بث إحدى مباريات كأس العالم 2026، بعدما لجأت إلى توضيح أبجديات اللعبة للمشاهدين، مع بداية البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا.

واستخدمت قناة «فوكس» الأمريكية، الناقلة لمنافسات كأس العالم، شريطاً تفسيرياً أثناء مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في الجولة الأولى، بهدف مساعدة الجماهير الأمريكية الأقل متابعة لكرة القدم على فهم بعض تفاصيل اللعبة.

وجاءت اللقطة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وتحديداً في الدقيقة 84، بعدما أكمل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة بتسعة لاعبين فقط عقب حالتي طرد، لتظهر رسالة توضيحية أسفل الشاشة تشرح سبب النقص العددي.

وكتبت القناة في رسالتها أن عدد لاعبي الفريق انخفض إلى 9 لاعبين بسبب طرد لاعبين بعد حصولهما على بطاقتين حمراوين، موضحة أن اللاعبين المطرودين لا يمكنهما العودة للمشاركة مرة أخرى في نفس المباراة.

وأضافت «فوكس» في شرحها أن منتخب جنوب أفريقيا يستكمل اللقاء بتسعة لاعبين فقط، وهو ما يمثل عائقاً كبيراً ويجعل مهمة تحقيق الفوز أكثر صعوبة.

وأثار الموقف اهتمام المتابعين، خاصة أن كرة القدم لا تزال تسعى لزيادة انتشارها داخل الولايات المتحدة، حيث جاءت طريقة الشرح لتقريب قوانين اللعبة من الجماهير الجديدة التي تتابع المونديال بالتزامن مع استضافة بلادها للحدث العالمي.

ورغم المكانة العالمية لكرة القدم، لا تزال اللعبة تسعى لتوسيع قاعدة جماهيرها داخل الولايات المتحدة، حيث تتصدر كرة القدم الأمريكية قائمة الرياضات الأكثر شعبية بين الجماهير هناك، تليها كرة السلة، بينما يحاول «المونديال» تعزيز حضور كرة القدم وجذب شريحة جديدة من المتابعين.

الجدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 انتهت بفوز منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في بداية النسخة الأكبر بتاريخ البطولة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.