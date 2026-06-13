حادث مروع قرب معسكر منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026

شهد محيط معسكر منتخب الأرجنتين في الولايات المتحدة حادثاً مروعاً، بعدما أسفر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بالتزامن مع تواجد بطل العالم في المدينة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتلقت شرطة كانساس سيتي بلاغاً بوقوع إطلاق نار في مجمع سكني بمنطقة 9200 من طريق «أولد سانتا في»، بالقرب من مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة.

وعثرت قوات الأمن فور وصولها إلى موقع الحادث على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً مصاباً بطلقات نارية قاتلة، حيث فارق الحياة في مكان الواقعة رغم محاولات إسعافه.

وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما رجل بالغ تعرض لجروح خطيرة تهدد حياته، بينما أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاماً بإصابات لا تشكل خطراً على حياته، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه به في الواقعة، وجرى احتجازه على ذمة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، فيما أكدت السلطات أنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية.

ودعت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة كانساس سيتي أي شخص يمتلك معلومات عن الواقعة إلى التواصل مع محققي جرائم القتل أو تقديم إفادته عبر الخط الساخن المخصص للبلاغات.

وأثار قرب موقع الحادث من مقر إقامة منتخب الأرجنتين، حالة من المتابعة الأمنية، رغم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الواقعة جنائية فردية ولا ترتبط بمنافسات كأس العالم.

وتفرض السلطات الأمريكية، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إجراءات أمنية مشددة حول مقار إقامة المنتخبات المشاركة، بهدف ضمان سلامة اللاعبين وأفراد البعثات طوال فترة البطولة.