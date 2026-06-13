إسبانيا تغلق الباب أمام طلب لامين يامال قبل مواجهة الرأس الأخضر

رفض الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا التسرع في الاستجابة لرغبة لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، بالمشاركة في مواجهة الرأس الأخضر، في بداية مشوار «لا روخا» بكأس العالم 2026، مفضلاً انتظار الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل منحه الضوء الأخضر للظهور في البطولة.

وكشف الصحفي الإسباني فيران مارتينيز أن يامال يرغب بقوة في اللحاق بالمباراة الأولى لإسبانيا في المونديال، ويكثف برنامجه التأهيلي من أجل التعافي والوصول إلى الحالة البدنية التي تسمح له بمساعدة زملائه داخل الملعب.

وقرر الجهازان الفني والطبي للمنتخب الإسباني عدم المجازفة باللاعب سواء أساسياً أو بديلاً أمام الرأس الأخضر، إلا في حال التأكد من وصوله إلى مرحلة «الخطر صفر» من الناحيتين الطبية والبدنية.

ويرى مسؤولو المنتخب الإسباني أن مشوار كأس العالم لا يزال طويلاً، وأن الحفاظ على سلامة موهبة برشلونة يمثل أولوية، لتجنب أي انتكاسة قد تؤثر على مشاركته في باقي مباريات البطولة.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الرأس الأخضر، الاثنين 15 يونيو، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري للظهور الأول المحتمل للامين يامال في أكبر بطولة كروية.

ويمتلك المنتخب الإسباني عدة خيارات بديلة للتعامل مع المباراة الافتتاحية، في انتظار حسم موقف يامال بشكل نهائي وفقاً لتطور حالته خلال الأيام المقبلة.