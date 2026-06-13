وهبي قبل مواجهة البرازيل: المغرب جاهز ولا يخشى أحداً

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن لاعبي أسود الأطلس «جاهزون وواثقون» قبل المواجهة «المرموقة» ضد البرازيل، السبت في نيوجيرزي، في مستهل مشوارهم في نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية.

وقال في مؤتمر صحفي على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد (نيوجيرزي)، الذي سيستضيف المواجهة: «الأجواء إيجابية، والحالة المعنوية ممتازة، سنلعب بالجودة والثقة ذاتها التي عهدناها، ولدينا ثقة كبيرة بما نقوم به وبما نعرف فعله، وأظهرنا ذلك في مباراة النرويج (الودية 1-1 الأحد الماضي)».

وأضاف: «اللاعبون هادئون وواثقون في قدراتهم وسيقدمون أفضل ما لديهم. الجميع يعرف المنتخب البرازيلي جيداً ولا يمكنني إضافة شيء عن شغفه ورغبته في الفوز بهذه الكأس. بالنسبة لنا هذه مواجهة مرموقة ولا يجب الخوف من البرازيل، بل يتعين علينا احترامها لأنها تستحق الاحترام».

وأردف المدرب المتوج بلقب مونديال 2025 تحت 20 عاماً مع منتخب بلاده: «لدينا قيمنا ومبادئنا وأسلوب لعبنا الذي لن نغيره على الرغم من مواجهتنا منتخباً كبيراً في شخص البرازيل. نحن بحالة جيدة، والهدف هو أن نتحسن بعد كل مباراة».

وتابع: «المنتخب البرازيلي يملك لاعبين ذوي جودة عالية على المستوى الفردي، لكنه يملك مجموعة متماسكة أضاف لها المدرب (الإيطالي) كارلو أنشيلوتي الكثير من التنظيم»، مشيداً بمدرب ريال مدريد الإسباني السابق، الذي قال إنه يعرف أسراره وقرأ «جميع كتبه»، قبل أن يضيف مبتسماً: «ربما يمنحني ذلك أفضلية».

وأوضح وهبي أن غياب عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بسبب الإصابة لن يجبره على تغيير أي شيء سواء في أسلوب اللعب أو نظامه: «جميع اللاعبين جاهزون، كان يتعين علينا إيجاد حلول وقد فعلنا ذلك ونحن واثقون بما نقوم به عادة، إنما للأسف خسرنا جهودهما، ولكن ذلك لن يؤثر علينا».

من جهته، شدد القائد أشرف حكيمي على عراقة منتخب البرازيل، قائلاً: «أعتقد أن الجميع يعرف البرازيل وجودة اللعب لديها ونجومها من الطراز الرفيع كفينيسيوس ورافينيا، ولكن نحن مستعدون وأنا شخصياً جاهز وأتمنى تقديم مباراة كبيرة».

وأضاف القائد الثاني لباريس سان جرمان الفرنسي، المتوج للتو باللقب الثاني توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أنه «لا يوجد مرشح أوفر حظاً في هذه المباراة»، قائلاً: «في بطولة كهذه، الاحتمالات متساوية بنسبة 50-50، وستكون مباراة متكافئة جداً».

وتابع: «ستحسم بتفاصيل صغيرة، ويجب أن نستغل كل الفرص التي ستتاح أمامنا وترجمتها إلى أهداف، وسندافع بشكل جيد».

وأردف قائلاً: «نحن أيضاً لدينا جودتنا ويطلق علينا اسم +برازيليو+ أفريقيا. نعرف جودتنا وقوتنا، ومع الثقة ودعم المغاربة سنقدم أداء جيداً خلال هذه الكأس، وذلك اعتباراً من يوم غد. نحن مركزون على مباراة الغد وبعد ذلك سنرى المباريات التالية لتحسين أدائنا».

وعن احتمال مواجهة زميله القائد الأول في سان جرمان المدافع ماركينيوس، أكد حكيمي أن الأمر أثار «الكثير من الضحك» بينهما في باريس، قبل أن يوضح: «لكننا لم نتحدث هنا في نيوجيرزي لأن كل واحد منا يركّز على منتخبه. في الملعب، يريد كل منا الفوز، ولينتصر الأفضل».

وعن ارتفاع درجات الحرارة في نيوجيرزي، قال حكيمي: «نحن معتادون عليها، نحن أفارقة والمغرب يعرف درجات حرارة مماثلة، والمدرب والجهاز الفني قاموا بجهد بهذا الخصوص، ونحن مستعدون لخوض مباراة في أفضل الظروف الممكنة».

وختم حكيمي بالحديث عن إصابة الزلزولي وأكرد، مؤكداً أنها ستكون دافعاً إضافياً لهم لتحقيق نتائج جيدة.