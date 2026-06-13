تحليل| كندا والبوسنة.. تعادل يكشف حدود فاعلية أصحاب الأرض

فرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة كندا والبوسنة والهرسك، في افتتاح المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026، في مباراة كشفت حدود الفاعلية الهجومية للمنتخب الكندي رغم سيطرته النسبية، مقابل واقعية بوسنية اعتمدت على التنظيم والانضباط واستثمار الفرص.

ودخلت كندا اللقاء بأفضلية ميدانية واضحة، مستفيدة من الدعم الجماهيري والضغط العالي، لكنها اصطدمت بكتلة دفاعية صلبة للبوسنة والهرسك، التي اختارت نهجاً مباشراً يقوم على الكرات الطويلة والالتحامات البدنية. ومكّن هذا الأسلوب المنتخب البوسني من تسجيل هدف مبكر من إحدى الفرص النادرة، ما منحه أفضلية تكتيكية دفعته لاحقاً إلى التراجع أكثر للحفاظ على التقدم.

في المقابل، أظهرت كندا خللاً واضحاً في الثلث الأخير، حيث افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة وسرعة اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء، رغم تفوقها في الاستحواذ وصناعة الضغط. ومع مرور الوقت، بدا أن الفريق يعاني من بطء في تحويل السيطرة إلى فرص حقيقية، وهو ما حدّ من خطورته في الشوط الأول.

وجاء التغيير في الإيقاع خلال الشوط الثاني مع تدخلات المدرب جيسي مارش، الذي أعاد توزيع الأدوار الهجومية ورفع من نسق التحركات بين الخطوط. ومنحت التبديلات كندا ديناميكية أكبر، خصوصاً مع دخول لاعبين أحدثوا فارقاً في سرعة نقل الكرة والاختراق العمودي.

وجاء هدف التعادل ليعكس هذا التحول، بعد هجمة سريعة انتهت بلمسة حاسمة من المهاجم كايل لارين، الذي استغل أول فرصة حقيقية له أمام المرمى بفعالية عالية. وأعاد هذا الهدف كندا إلى أجواء المباراة، لكنه في الوقت ذاته لم يُخفِ استمرار الإشكال في الحسم الهجومي.

ورغم العودة في النتيجة، يمكن اعتبار التعادل نتيجة متوازنة في سياق مباراة افتتاحية صعبة أمام خصم منظم، غير أن المؤشر الأبرز يبقى حاجة كندا إلى تطوير الفاعلية الهجومية إذا ما أرادت تحويل سيطرتها إلى نتائج حاسمة في المباريات المقبلة.