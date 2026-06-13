مونديال 2026.. ترامب يتمنى التوفيق للمنتخب الأميركي قبل لقاء باراغواي

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع منتخب بلاده لكرة القدم، متمنياً له التوفيق في كأس العالم، وفقاً لفيديو للمكالمة نشره المنتخب الجمعة، قبل ساعات من مباراته الافتتاحية ضد الباراغواي.

وقال ترامب للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مساء الخميس في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أتصل بك لأقول لك إنك رجل رائع ومدرب عظيم".

وتابع الرئيس الأميركي الذي لن يحضر المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني مساء الجمعة في لوس أنجليس "أعلم مدى جودة اللاعبين. أعتقد أن لديكم فرصة جيدة للفوز باللقب".

وأضاف ترامب الذي لا يُعدّ من عشاق كرة القدم، رغم تأكيده حضوره كأس العالم "أردت فقط أن أتمنى لكم التوفيق!".

بعد مرور 32 عاماً على نسخة عام 1994 التي أقيمت على الأراضي الأميركية، تستضيف بلاد "العم سام" مجددا نهائيات كأس العالم، في بطولة غير مسبوقة تمتد عبر ثلاث دول وتضم 48 منتخبا، من بينهم المنتخب الأميركي الذي يأمل أخيرا في جذب انتباه الجماهير.

ورغم ذلك، لم يسبق للمنتخب الوطني للرجال أن تألق في البطولات العالمية، بخلاف منتخب السيدات، بطل العالم أربع مرات.

