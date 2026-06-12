بسبب رفض تأشيرته.. الغاني بارتي يغيب عن أول مباراة في المونديال

رفضت كندا منح نجم منتخب غانا توماس بارتي تأشيرة دخول، للمشاركة في كأس العالم 2026، مما يعني أنه سيغيب عن أول مباراة لمنتخب «النجوم السوداء» في المونديال. ويواجه بارتي محاكمة في بريطانيا بتهم لا اخلاقية، لكن لم يتسنى التأكد من أن هذا هو سبب رفض التأشيرة.



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن «اللاعب توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا لخوض مباراتهم الأولى ضد بنما الأربعاء، بعد رفض الحكومة الكندية طلب تأشيرته».



وأوضح أنه «غير مشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرات». وأضاف: «كما هو الحال في بطولات الفيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ويسمح له بدخول البلاد».



ومن المفترض أن يكون بارتي مؤهلا للمشاركة في مباريات غانا اللاحقة ضمن المجموعة 12 أمام إنجلترا وكرواتيا، اللتين ستقامان في الولايات المتحدة.

وكان بارتي، لاعب وسط فياريال الإسباني حاليا وأرسنال الإنجليزي السابق، دفع ببراءته من 7 تهم، تتعلق بادعاءات مقدمة من 4 نساء بين عامي 2020 و2022. ومن المقرر أن يمثل اللاعب البالغ 32 عاما أمام المحكمة العام المقبل.