مونديال 2026.. رفض تأشيرتي رئيس الاتحاد الفلسطيني للولايات المتحدة وكندا

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، أنه لم يحصل على تأشيرتي الدخول إلى الولايات المتحدة وكندا لحضور فعاليات كأس العالم 2026 لكرة القدم. وأوضح الرجوب أنه تابع حفل افتتاح المونديال في مدينة مكسيكو، الذي سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أستيكا.



وقال الرجوب: لم يمنحوني التأشيرة إلى الولايات المتحدة بعد أن تقدمت بطلبها في العاصمة الأردنية عمّان. هم سخيفون في سلوكهم، أنا في المكسيك حالياً، سأشاهد مباراة لمنتخب تونس في مونتيري ضد السويد ثم أعود إلى الوطن.



كما كشف الرجوب أنه لم يحصل أيضاً على تأشيرة إلى كندا، التي تشترك في تنظيم مونديال 2026 مع الولايات المتحدة والمكسيك في المرة الماضية، حاولت دائرة الهجرة رفض تأشيرتي، ثم تدخلت وزارة الخارجية لإيجاد الحل، لكن هذه المرة لم نحصل عليها.



وكان الحكم الصومالي عمر عرتن قد مُنع من دخول الولايات المتحدة السبت الماضي عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم حصوله على تأشيرة.