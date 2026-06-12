تعرف على عقوبة الطرد في مونديال 2026

لم يكن الفوز الذي حققه المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، خالياً من المنغصات، إذ تحولت الدقائق الأخيرة من المباراة إلى مصدر قلق كبير للجهاز الفني بعد طرد المدافع سيزار مونتيس، أحد أبرز ركائز الخط الخلفي لـ«إل تري».



وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب أزتيكا ثلاث بطاقات حمراء، بعدما أشهر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو البطاقة الحمراء في وجه المكسيكي سيزار مونتيس، إلى جانب ثنائي جنوب أفريقيا يايا سيثول وثيمبا زواني، في لقاء اتسم بالتوتر والاحتكاكات خلال فتراته الأخيرة.



وحتى الآن، لم تصدر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرارها النهائي بشأن العقوبة المترتبة على طرد الثلاثي، إلا أن اللوائح الحالية تفرض إيقافاً تلقائياً لمباراة واحدة على الأقل في حال الحصول على بطاقة حمراء مباشرة.



وتنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة في لوائح كأس العالم على أن أي لاعب يطرد نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، يحرم تلقائياً من المشاركة في المباراة التالية لفريقه، مع احتفاظ لجنة الانضباط بحق فرض عقوبات إضافية إذا اقتضت الظروف.



وبناءً على ذلك، فإن الثلاثي سيغيب بشكل مؤكد عن المواجهة المقبلة على الأقل في كأس العالم، ما لم تصدر اللجنة قراراً بتشديد العقوبة وزيادة عدد المباريات.

ويمثل غياب الثلاثي ضربة قوية لمدربي المنتخبين، خصوصاً أنهم من أعمدة المنتخبين، ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه المكسيك وجنوب أفريقيا، إلى الذهاب بعيداً في البطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي



ويبقى السؤال المطروح.. هل يقتصر غياب الثلاثي على مباراة واحدة فقط، أم أن لجنة الانضباط ستفرض عقوبة أشد قد تربك حسابات المنتخبين في بقية مشوار المونديال؟