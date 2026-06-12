5 دروس مكسيكية مستفادة من الفوز المونديالي على جنوب أفريقيا

في ليلة تاريخية احتضنها ملعب أزتيكا الأسطوري، نجح المنتخب المكسيكي في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026 بانتصار مهم على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، ليمنح جماهيره جرعة مبكرة من التفاؤل ويضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

ولكن خلف الاحتفالات والأهازيج، حملت المباراة رسائل أكثر تعقيداً من مجرد نتيجة إيجابية، إذ كشفت التسعون دقيقة الأولى أن «إل تري» يمتلك ما يكفي للفوز، إلا إنه لا يزال مطالباً بإثبات أنه يملك ما يكفي للمنافسة على الأدوار المتقدمة، ولكنه مطالب بالاستفادة من 5 دروس مهمة في تلك المباراة.



الأرض والجمهور

منذ صافرة البداية، بدا واضحاً حجم التأثير الذي صنعته الجماهير المكسيكية داخل أزتيكا، والحماس الهائل منح اللاعبين دفعة قوية، وساعدهم على فرض إيقاعهم مبكراً، وهو ما ترجم سريعاً إلى هدف التقدم الذي سجله جوليان كينونيس.

غير أن الوجه الآخر لهذه الميزة ظهر في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما تحول الحماس إلى توتر عصبي انعكس على بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم المدافع سيزار مونتيس الذي ارتكب خطأ انفعالياً كلفه بطاقة حمراء مؤثرة. وهنا تتجلى الحقيقة التي يعرفها أصحاب الأرض جيداً، أن الجماهير قد ترفع الفريق إلى القمة، لكنها قد تدفعه أيضاً إلى فقدان تركيزه في أكثر اللحظات حساسية.



سيطرة واضحة

على الورق، بدت المباراة تحت السيطرة المكسيكية في معظم فتراتها، خصوصاً بعد النقص العددي الذي عانى منه المنتخب الجنوب أفريقي، استحواذ أكبر، ضغط أعلى، ومساحات أوسع للتحرك.

ولكن رغم ذلك، لم ينجح أصحاب الأرض في تحويل هذه الهيمنة إلى سيل من الفرص أو الأهداف. بل على العكس، بقيت المباراة معلقة لفترة طويلة، وكأن المنتخب المكسيكي اكتفى بإدارة التقدم بدلاً من البحث عن توسيعه. وهذا النوع من التراخي قد يمر بسلام أمام منافسين محدودي الإمكانات، لكنه غالباً ما يعاقب عليه أمام المنتخبات الكبرى التي لا تحتاج سوى فرصة واحدة لقلب المعطيات.



هدية جنوب أفريقيا

السؤال الأهم بعد المباراة ربما لا يتعلق بالنتيجة، بل بكيفية الوصول إليها؟

الهدف الأول جاء نتيجة خطأ واضح في بناء اللعب لدى المنافس، فيما استفادت المكسيك من حالة الارتباك التي أصابت جنوب أفريقيا بعد الطرد أكثر مما فرضت حلولاً هجومية معقدة من خلال منظومتها الفنية. وهذا يفتح باباً مشروعاً للتساؤل.. ماذا سيحدث عندما تواجه المكسيك منتخباً أكثر تنظيماً وانضباطاً؟

وهل يملك خط الوسط ما يكفي من الإبداع لخلق الفرص عندما تختفي هدايا المنافسين؟ الإجابة لم تظهر بعد بشكل كامل، ولا يمكن الحكم بشكل جيد على المكسيك من خلال مباراتها الأولى بالمونديال.



ثمن باهظ

في كرة القدم، لا تقاس المباريات فقط بما تكسبه خلالها، بل أيضاً بما تخسره، وإذا كانت المكسيك خرجت بالنقاط الثلاث، فإنها خسرت في المقابل أحد أهم أعمدة خطها الخلفي بعد طرد سيزار مونتيس.

وغياب المدافع المخضرم في المباراة المقبلة يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ دفاعي حقيقي، خاصة أن المواجهات التالية ستكون أكثر تعقيداً من اختبار الافتتاح. وربما يضطر المدرب خافيير أغيري، إلى إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية والبحث عن حلول بديلة قد لا توفر القدر نفسه من الانسجام والخبرة.



الرضا والقلق

يصعب انتقاد منتخب يبدأ كأس العالم بفوز وشباك نظيفة، لكن من الصعب أيضاً تجاهل المؤشرات التي ظهرت خلال اللقاء. والمكسيك نجحت في تحقيق الهدف المباشر من خلال الفوز والانطلاق بقوة، ولكنها في الوقت نفسه كشفت عن بعض الثغرات المتعلقة بالحسم الهجومي والانضباط الذهني وصناعة اللعب تحت الضغط.

ولذلك يمكن اعتبار هذه المباراة خطوة أولى ناجحة، لكنها ليست دليلاً قاطعاً على جاهزية الفريق للمنافسة العميقة في البطولة، فالنتيجة كانت مطمئنة، أما الأداء فما زال يطرح أسئلة تنتظر إجابات أكثر إقناعاً في الجولات المقبلة.