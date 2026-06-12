ضربات موجعة لدفاع الأوروغواي

دخل منتخب الأوروغواي مرحلة التحضيرات الأخيرة لكأس العالم 2026، وسط مخاوف متزايدة بشأن جاهزية عدد من أبرز نجومه، بعدما غاب أربعة لاعبين أساسيين عن الحصة التدريبية الأولى للفريق في معسكره بمدينة بلايا ديل كارمن المكسيكية.



وتتركز الأنظار بشكل خاص على ثنائي قلب الدفاع رونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز، اللذين لم يشاركا في التدريبات الجماعية، ما يثير الشكوك حول إمكانية ظهورهما في المباراة الافتتاحية أمام السعودية يوم 15 يونيو الجاري في ميامي.



وتبدو حظوظ أراوخو في اللحاق بالمواجهة الأولى أقل من المتوقع، في وقت يواصل فيه الجهاز الفني بقيادة مارسيلو بييلسا، متابعة تطورات حالته البدنية عن كثب، نظراً لأهميته الكبيرة في المنظومة الدفاعية لـ«لا سيليستي».



ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ يواصل الظهير الأيسر خواكين بيكيريز، التعافي من إصابة عضلية أبعدته عن التدريبات، بينما خاض صانع الألعاب جورجيان دي أراسكيتا، برنامجاً تدريبياً منفرداً تحت إشراف الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزه للمباريات المقبلة.



وتحمل هذه الغيابات أبعاداً فنية مهمة، خاصة أن أوروغواي تعتمد على صلابة خيمينيز وأراوخو في بناء منظومتها الدفاعية، فيما يمثل دي أراسكايتا أحد أبرز مفاتيح الإبداع الهجومي إلى جانب قائد الوسط فيديريكو فالفيردي.



ويستهل المنتخب الأوروغواياني مشواره في البطولة بمواجهة السعودية، قبل أن يلتقي الرأس الأخضر في الجولة الثانية، ثم يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة قوية أمام إسبانيا، في اختبار قد يحدد ملامح طموحه في النسخة الحالية من كأس العالم.