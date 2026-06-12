تيد لاسو يرحب بضيوف المونديال

سيكون مسلسل تيد لاسو، الذي جسد بطولته الممثل جيسون سوديكيس، حاضراً بقوة في فعاليات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس استمرار تأثير الشخصية الكوميدية في تعزيز شعبية كرة القدم داخل الولايات المتحدة.



وبحسب التقارير، سيشارك سوديكيس، الذي يؤدي دور المدرب تيد لاسو، في احتفالات ما قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام باراغواي، ضمن فعاليات جماهيرية موسعة تتضمن عروضاً موسيقية وفقرات ترفيهية على هامش البطولة.



ويأتي هذا الحضور في إطار الدور المتزايد الذي لعبته السلسلة منذ انطلاقها عام 2020 على منصة «أبل تي في»، حيث أسهمت في تقديم كرة القدم للجمهور الأمريكي بصورة أقرب وأكثر جاذبية، عبر قصة مدرب إنجليزي بسيط التجربة يقود فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن يظهر سوديكيس في فعاليات ترويجية وإعلانات مرتبطة بالبطولة، إلى جانب عدد من أبرز نجوم الرياضة والموسيقى حول العالم، في مشهد يعكس الدمج المتزايد بين الترفيه وكرة القدم خلال النسخة الحالية من كأس العالم.



كما يرتبط حضور شخصية تيد لاسو بسلسلة من الحملات التسويقية السابقة، التي ظهر فيها سوديكيس خلال كأس العالم 2022 برسائل تحفيزية للاعبي المنتخب الأمريكي، ما عزز ارتباط الشخصية بالمنتخب وبكرة القدم الأمريكية بشكل عام.



ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار شعبية المسلسل، حيث من المنتظر عرض موسم جديد منه بعد انتهاء البطولة، في وقت يواصل فيه تيد لاسو ترسيخ حضوره أحد أبرز الأعمال التي أسهمت في نشر ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة.